Посуха на Дунаї та атаки РФ: експорт українського зерна через Румунію опинився під загрозою

Український експорт зерна з чорноморського регіону опинився під подвійним тиском. Рекордно низький рівень води в Дунаї суттєво обмежує транзит через Румунію, а посилення російських ударів по портовій інфраструктурі та суднах відволікає агропродукцію з Одеси.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

На Чорне море припадає понад чверть світового експорту пшениці, тому загрози поставкам створюють додаткові ризики для світової продовольчої безпеки.

Посуха на Дунаї та криза логістики

Порт Констанца з 2022 року слугує головним альтернативним хабом для українського експорту. Проте тривала посуха та спека спричинили критичне обміління Дунаю, через що баржі змушені курсувати напівпорожніми.

Це різко збільшило тарифи на річкові перевезення, спричинило черги та перевантажило залізницю й автошляхи. За даними румунських аграріїв, місцеві виробники втрачають доступ до вантажівок, а витрати на доставку пшениці, соняшнику та ріпаку різко зросли.

Термінали в Констанці готові приймати значно більше вантажів за проєктом "Шляхи солідарності", однак мілководдя не дозволяє доставити зерно річкою.

Обмежені альтернативи для експорту

Україна домовляється про нові залізничні маршрути через сусідні країни, проте залізниця разом із Дунаєм здатна компенсувати лише третину потужностей чорноморських портів.

Ситуація загострюється глобальними кліматичними аномаліями, подорожчанням енергоносіїв і напругою на Близькому Сході, через що світові ф'ючерси на зерно в Парижі та Чикаго пішли вгору.

Загроза колапсу в піковий сезон

Транспортний колапс може посилитися найближчими місяцями, адже Румунія очікує рекордний власний урожай ранніх зернових, збір якого накладається на пізні культури.

Разом із переорієнтацією українських потоків це загострить боротьбу за вагони, баржі та вантажівки.

Аналітики попереджають, що Констанца вичерпала запаси міцності й більше не може працювати як безвідмовний рятівний клапан для регіону.

Раніше повідомлялося, що через рекордну посуху та зниження рівня Дунаю АЕС "Чернавода" опинилася під загрозою зупинки: перший реактор уже відключений, а другому не вистачає води для охолодження.

Нагадаємо, завдяки різкому збільшенню поставок з України та поточним інфраструктурним проектам, чорноморський порт Румунії Констанца зафіксував найвищий експорт зерна у 2023 році.