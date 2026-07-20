У Румунії Дунай обмілів до мінімуму за останні 30 років: зернові порти припинили роботу

Рівень води в Дунаї на території Румунії опустився до найнижчої позначки з 1996 року. Румунські зернові порти припинили роботу, змушуючи операторів переходити на дорожчі логістичні маршрути.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Причиною обміління річки стали тривалі періоди спеки та посухи, які фіксують також в інших країнах Європи. На вході Дунаю до Румунії витрата води 19 липня становила близько 1,7 тис. м³/с, тоді як середній показник для липня перебуває в межах 4,7 тис. м³/с.

Внаслідок зниження рівня води поблизу кордону Румунії з Болгарією оголилися великі піщані ділянки. Влада частково зупинила судноплавство на окремих відрізках річки, частина поромних переправ тимчасово не працює, а зернові баржі змушені простоювати.

"Усі дунайські порти, які перевозили сільськогосподарську сировину, фактично заблоковані. Є блокування, і ніхто взагалі нічого не може перемістити, починаючи від Бехета та Калафата до поблизу Калерашів. Навіть там, де баржі ще курсують, дуже низький рівень води робить час очікування надзвичайно довгим", — зазначив румунський експерт із зернового ринку Цезар Георге.

Румунія є одним із найбільших виробників та експортерів зерна в Європейському Союзі, і річковий маршрут використовується для доставки агропродукції до чорноморських портів.

За даними Георге, фермери ризикують не виконати умови контрактів через неможливість відвантаження товарів, а економічні оператори змушені шукати дорожчі альтернативні варіанти транспортування.

Крім того, через дефіцит води у південно-східних регіонах Румунії влада обмежила доступ аграріїв до систем зрошення посівів. Наявні запаси у водосховищах контролюють у спеціальному режимі, щоб підтримувати мінімальний рівень, необхідний для процесу охолодження двох реакторів румунської атомної електростанції Nuclearelectrica.

Нагадаємо, український агрохолдинг "Нібулон" підписав довгостроковий контракт із румунською компанією Transport Trade Services на міжнародні перевезення Дунаєм. Упродовж чотирьох місяців барже-буксирні каравани компанії виконуватимуть рейси між Румунією, Сербією та Болгарією.