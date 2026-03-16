Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Готівковий курс:

USD

44,40

44,30

EUR

51,30

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Дунайські порти отримають єдине управління та інвестиції: деталі експериментального проєкту

Андрій Кашуба
Заступник міністра Андрій Кашуба провів засідання координаційної ради / Міністерство розвитку громад та територій України

Координаційна рада підтримала запуск дворічного експериментального проєкту з розвитку Дунайських портів. План передбачає створення єдиної філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ), реінвестування прибутку в інфраструктуру та впровадження тарифних стимулів для залізничних перевезень до портів Ізмаїл і Рені.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Основні складові проєкту

Запропонований експериментальний проєкт містить кілька ключових рішень для модернізації галузі:

  • створення єдиної Дунайської філії ДП АМПУ для оптимізації управління; 
  • спрямування прибутку державних підприємств на відновлення портового флоту та інфраструктури; 
  • впровадження тарифних стимулів та цільове використання портових зборів на розвиток регіону; 
  • компенсаційні механізми для стимулювання залізничних перевезень до портів Ізмаїл і Рені.

Заступник міністра Андрій Кашуба підкреслив важливість цих кроків для економічної стабільності: "Йдеться про рівні конкурентні умови для бізнесу, стабільну роботу 56 стивідорних компаній та зростання гарантованого вантажопотоку до 2.5 млн тонн на рік. Окрім цього, запропоновані рішення дозволять зберегти близько 2 000 робочих місць у морегосподарському комплексі та понад 3 500 в АТ "Укрзалізниця".

Інвестиції та індустріальні парки

Проєкт також передбачає створення індустріальних парків на територіях портів Ізмаїл, Рені та ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство". Цей підхід спрямований на залучення нових інвесторів, створення додаткових робочих місць та збільшення обсягів переробки вантажів.

Залізнична логістика

Окрему увагу приділили логістиці до портів Великої Одеси. Через безпекові ризики АТ "Укрзалізниця" змушена змінювати маршрути, що призводить до збільшення витрат і часу доставки. Для вирішення цієї проблеми запропоновано механізм усереднення тарифної відстані. Це забезпечить однаковий рівень оплати за перевезення вантажів незалежно від того, яким саме маршрутом вони будуть доставлені до порту.

Нагадаємо,у листопаді 2025 року Міністерство розвитку громад та територій України розпочало планове оновлення управлінських команд та системи управління у ключових державних підприємствах галузі морського та внутрішнього водного транспорту. Першими кроками стали звільнення керівництва Українського Дунайського пароплавства (УДП) та Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Автор:
Тетяна Ковальчук