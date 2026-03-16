Дунайські порти отримають єдине управління та інвестиції: деталі експериментального проєкту

Координаційна рада підтримала запуск дворічного експериментального проєкту з розвитку Дунайських портів. План передбачає створення єдиної філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ), реінвестування прибутку в інфраструктуру та впровадження тарифних стимулів для залізничних перевезень до портів Ізмаїл і Рені.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Основні складові проєкту

Запропонований експериментальний проєкт містить кілька ключових рішень для модернізації галузі:

створення єдиної Дунайської філії ДП АМПУ для оптимізації управління;

спрямування прибутку державних підприємств на відновлення портового флоту та інфраструктури;

впровадження тарифних стимулів та цільове використання портових зборів на розвиток регіону;

компенсаційні механізми для стимулювання залізничних перевезень до портів Ізмаїл і Рені.

Заступник міністра Андрій Кашуба підкреслив важливість цих кроків для економічної стабільності: "Йдеться про рівні конкурентні умови для бізнесу, стабільну роботу 56 стивідорних компаній та зростання гарантованого вантажопотоку до 2.5 млн тонн на рік. Окрім цього, запропоновані рішення дозволять зберегти близько 2 000 робочих місць у морегосподарському комплексі та понад 3 500 в АТ "Укрзалізниця".

Інвестиції та індустріальні парки

Проєкт також передбачає створення індустріальних парків на територіях портів Ізмаїл, Рені та ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство". Цей підхід спрямований на залучення нових інвесторів, створення додаткових робочих місць та збільшення обсягів переробки вантажів.

Залізнична логістика

Окрему увагу приділили логістиці до портів Великої Одеси. Через безпекові ризики АТ "Укрзалізниця" змушена змінювати маршрути, що призводить до збільшення витрат і часу доставки. Для вирішення цієї проблеми запропоновано механізм усереднення тарифної відстані. Це забезпечить однаковий рівень оплати за перевезення вантажів незалежно від того, яким саме маршрутом вони будуть доставлені до порту.

Нагадаємо,у листопаді 2025 року Міністерство розвитку громад та територій України розпочало планове оновлення управлінських команд та системи управління у ключових державних підприємствах галузі морського та внутрішнього водного транспорту. Першими кроками стали звільнення керівництва Українського Дунайського пароплавства (УДП) та Адміністрації морських портів України (АМПУ).