Оновлення держпідприємств: звільнили керівництво Адміністрації морських портів України та УДП

Міністерство розвитку громад та територій України розпочало планове оновлення управлінських команд та системи управління у ключових державних підприємствах галузі морського та внутрішнього водного транспорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Зазначається, що першими кроками стали звільнення керівництва Українського Дунайського Пароплавства (УДП) та Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Відставку керівника ПрАТ “УДП” вже підтримала нещодавно сформована наглядова рада. Разом з тим відомство відкриває прозорий конкурс на цю посаду.

"Це дозволить залучити професійних менеджерів, здатних забезпечити ефективну прозору роботу компанії, розвиток стратегічно важливого дунайського логістичного маршруту та посилення логістичної стійкості дунайського кластеру та економічної безпеки держави", - наголошують у Мінрозвитку.

Паралельно відомство ініціює створення наглядової ради в АМПУ задля формування прозорості корпоративного управління.

Також в Мінрозвитку обіцяють, що такі заходи впроваджуватимуться у сфері залізничних та транспортних перевезень, авіації.

Про Дунайське пароплавство

Українське Дунайське пароплавство (ПрАТ "УДП") – державна судноплавна компанія країни, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів річковим та морським транспортом, а також має власний суднобудівно-судноремонтний завод у Кілії.

З 2022 року підприємство стикається з безпрецедентними викликами: втратою понад половини вантажної бази, падінням ставок і жорсткою конкуренцією.

Річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.

10 грудня 2024 року з посади генерального директора УДП було достроково звільнено Дмитра Москаленка, який пропрацював на чолі пароплавства майже три роки. Крім того, в грудні УДП вирішило виставити на продаж весь свій морський флот з шести суден.

В січні Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків генерального директора ПАТ "Українське дунайське пароплавство" на Олега Мудраченка. Станом на сьогодні цю посаду займає Ігор Чертов, а Мудраченко є т.в.о. заступника гендиректора з техпитань.

Про АМПУ

Адміністрація морських портів України (АМПУ) – одне з найбільших державних підприємств, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України.

АМПУ створено в 2013 року внаслідок реформи морської галузі України для управління та ефективного використання державного майна у морських портах країни.

Структура підприємства складається з апарату управління в Одесі, філії “Дельта-Лоцман” і 13 філій у морських портах України:

АМПУ очолює Олександр Семирга. Він був призначений на цю посаду в січні 2025 року.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зруйновано або пошкоджено 385 об'єктів портової інфраструктури, що негативно впливає на стабільність роботи українських портів.