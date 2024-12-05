УДП виставило весь морський флот на продаж: що стало причиною "болісного" рішення

Українське дунайське пароплавство оголосило про виставлення на продаж власного морського флоту. Як ідеться у повідомленні підприємства, це рішення є "болісним, але єдиним правильним", оскльки ключовим сегментом для нього є річкові, а не морські перевезення.

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"Маємо позбутись збиткових непрофільних активів та направити ресурси на модернізацію річкового флоту. Саме в сегменті вантажних річкових перевезень у пароплавства є перспективи розвитку", - зазначають в УДП.

Всі шість морських суден виставлено на продаж єдиними лотом, початкова ціна якого встановлена у 440,68 мільйона гривень. Аукціон відбудеться 13 грудня. Зазначається, що держава (в особі Міністерства розвитку громад та територій) як власник компанії рішення щодо продажу суден підтримала.

"Судновласників, безумовно, більш цікавлять відремонтовані "Вилково" та "Измаил" - з документами, готові до роботи. Проте важливо, щоб покупця знайшли також "Татарбунары", "Виана ду Каштело", "Килия" та "Рени", які вже багато років перебувають у відстої", - вказує пароплавство.

Причина продажу морського флоту УДП

Там нагадують, що торік, коли під час блокування портів "Великої Одеси" уряд поставив завдання забезпечити вивезення агропродукції з портів на Дунаї, підприємство почало відновлення власного морського флоту.

"За минулорічних фрахтових ставок відновлення флоту було вигідною інвестицією з коротким терміном окупності. Але після зняття блокади з портів Одеси фрахтові ставки впали у декілька разів. Дунайські порти спорожніли. І подальша тенденція є невтішною", - пояснили в УДП.

Там кажуть, що хоча деякі приватні компанії працюють і за низьких ставок, однак вони оптимізують податки, оперують сотнями одиниць флоту різного тоннажу, працюють в різних сегментах, на різних ринках із гарантованим зворотнім завантаженням суден.

Натомість УДП як держава компанія, "яка сумлінно сплачує всі податки", знаходиться з ними у нерівних умовах, маючи робочий флот у вигляді лише двох невеликих морських суден, і конкурувати з приватними конкурентами не має змоги.

"Ми проаналізували і опрацювали всі можливі варіанти. Розглядали пропозиції з передачі суден у тайм-чартер. Проте дохід від чартеру не перекриватиме майбутні витрати на обслуговування та ремонт суден. Це завідомо збитковий для держави проєкт", - йдеться у повідомленні.

Підприємство додає, що вічно тримати судна у відстої зі значними щомісячними витратами на утримання - також не є для нього варіантом, і вказує, що через деякий час йому доведеться знову витрачатись на продовження терміну дії документів на судна, яким зараз вже більше 30 років.

Що відомо про морські судна УДП

Зазначимо, що всі шість виставлених на продаж суховантажів є однотипними. Вони побудовані на заводі у місті Віана-ду-Каштелу (Португалія): однойменне та "Измаил" - у 1992 році, а решта чотири - у 1993 році.

Судна мають довжину 82,94 метра, ширину 15,5 метра, висоту борту - 7,1 метра, осадку 5,67 метра. Їхня валова місткість складає 2977 тонн, чиста місткість - 1490 тонн. Корпуси виготовлено зі сталі.

Всі судна призначені для генеральних вантажів та мають прапор України. П'ять з них, за даними сервісу MarineTraffic, зараз перебувають у порту Ізмаїла, а "Рени" - в порту Тузла (Мармурове море, Стамбул, Туреччина).