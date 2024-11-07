В українських компаніях проблеми з використанням морського флоту: доводиться продавати судна

Українські компанії розпродають морський флот – приватні підприємства продають те, що не приносить дохід, вкладаючись у більш привабливі напрями.

Про це заявили у пресслужбі ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП).

У державній компанії заявляють, що УДП минулого року інвестувало у відновлення морського флоту - це була стовідсотково вигідна інвестиція з дуже швидкою окупністю.

"З того часу ставки фрахту впали в декілька разів. Оперувати флотом у 2-3 судна наразі є нерентабельним. Особливо, якщо йдеться про державне підприємство", - йдеться в повідомленні.

В компанії визначили основні фактори, які грають проти УДП:

УДП сплачує зарплату екіпажу офіційно в Україні, у той час як приватні перевізники мінімізують сплату податків через офшори.

Операторам з великою кількістю флоту легше домовлятись з контрагентами про роботу на лініях із стабільним завантаженням. Дрібним операторам, як УДП, доводиться задовольнятись спотовим ринком, що призводить до значних простоїв, складнощів із зворотним завантаженням, що у комплексі зменшує рентабельність рейсів.

Морські судна УДП внаслідок незначного дедвейту (3,5 тис. т) були найбільш затребувані у поставках агропродукції у Туреччину, але з 27 червня 2024 року країна ввела заборону на імпорт зернових, що призвело до надлишкової пропозиції фрахту. 15 жовтня заборона була скасована, але лише частково.

На відміну від "Кернел", який має власну вантажну базу, УДП вимушено конкурує за вантаж з сотнями інших перевізників без будь-якої підтримки з боку держави.

Компанія "Кернел" продала балкер Eneida, куплений рік тому

Нагадаємо, український агрохолдинг Kernel Андрія Веревського ще навесні продав балкер Eneida вантажопідйомністю 44 тисячі тонн зерна. Про це йдеться у звіті компанії за 2024 фінансовий рік (липень 2023 року - червень 2024 року).

Eneida була одним з перших суден, що скористалися тимчасовим коридором у Чорному морі, який запровадила Україна після відмови Росії у липні 2023 року від "зернової угоди", яка гарантувала відсутність атак на морські судна з боку РФ.

Зазначимо при цьому, що за даними сервісів відстеження суден, балкер Eneida під прапором Белізу наразі вже має назву Rozana. Станом на 30 жовтня він знаходився біля берегів ОАЕ, прямуючи з Оману до порту Фуджейра.

"Ми заходили в інвестицію, коли ціни на фрахт були нагорі. Коли окупність судна складала менше року", - пояснюють у компанії.

Загалом у 2023 році "Кернел" придбав три морських судна дедвейтом 13,5, 47,3 та 50 тис. тонн.

Україна модернізує річковий флот

Раніше повідомлялося, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) проведе інвестиційний аналіз "Українського Дунайського пароплавства" перед початком фінансування програми відновлення флоту на суму 86 млн євро.

Річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.

Тому Україна розпочинає модернізацію річкового флоту "Українського дунайського пароплавства" (УДП) спільно з міжнародними партнерами. Планується модернізувати весь тяговий флот УДП, який налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 у резерві).