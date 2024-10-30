Kernel продав одне з двох суден, яким експортував зерно: яка причина та що з ним зараз

Український агрохолдинг Kernel Андрія Веревського ще навесні продав балкер Eneida вантажопідйомністю 44 тисячі тонн зерна. Про це йдеться у звіті компанії за 2024 фінансовий рік (липень 2023 року - червень 2024 року).

"У квітні 2024 року на тлі покращення ринкового клімату в Україні та стабілізації глибоководного експорту ми вирішили відмовитися від одного з наших балкерів, Eneida, через зменшення його важливості для наших експортних операцій. Отримана грошова компенсація склала 7,4 мільйона доларів", - йдеться у ньому.

Що відомо про продане судно

Нагадаємо, що Eneida була одним з перших суден, які скористалися тимчасовим коридором у Чорному морі, який запровадила Україна після відмови Росії у липні 2023 року від "зернової угоди", яка гарантувала відсутність атак на морські судна з боку РФ.

Зазначимо при цьому, що за даними сервісів відстеження суден, балкер Eneida під прапором Белізу наразі вже має назву Rozana. Станом на 30 жовтня він знаходиться біля берегів ОАЕ, прямуючи з Оману до порту Фуджейра.

Судно було збудоване 2000 року, має довжину майже 185,7 метра та ширину 30,4 метра. Воно вже багато разів змінювало назву та прапор, зокрема називалося Dora Oldendorff, Bright Future, Enterprise, Bosphorus Prince та ходило під прапором Філіппін, Ліберії, Південної Кореї, Багамських островів, Панами та знову Ліберії.

Які судна залишилися у Kernel

В свою чергу, у Kernel залишився у використанні балкер Rotterdam Pearl V ємністю 50 тисяч тонн зерна. Крім того, компанія має танкер Mavka для перевезення соняшникової олії ємністю 12,5 тисячі тонн.

Останнє судно забезпечило перевезення за рік 219 тисяч тонн олії до таких країн як Туреччина, Італія та Іспанія, а також використовувалося в якості шаттлу між українським портом Рені на Дунаї та румунською Констанцею, коли використання українських портів на узбережжі було недоступним.

Про придбання суден Mavka та Eneida агрохолдинг повідомив у минулорічному звіті, анонсуючи відповідний новий напрям бізнесу. За них разом було сплачено 17,8 мільйона доларів. В свою чергу, в грудні 2023 року був куплений за 15,7 мільйона доларів і Rotterdam Pearl V.

Власний флот за рахунок перевезення 475 тисяч тонн зерна та згаданого обсягу олії забезпечив компанії частку річного показника EBITDA (прибуток до вирахування витрат) в розмірі 12 мільйонів доларів. Натомість у 2023 фінансовому році, коли судноплавство в Чорному морі було обмежено "зерновою угодою", Kernel від морського експорту власними суднами не заробив нічого.

Також у Kernel нагадують, що окрім судна, позбулися деяких зерносховищ, які названі застарілими та неефективними. Так, у вересні 2023 року було продано за 1,1 мільйона доларів зерновий силос підлогового типу в Харківській області, а в червні поточного року - за 1,7 мільйона ​​доларів продано два зерносховища в Полтавській області.