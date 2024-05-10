Холдинг "Кернел" продає Хорольський елеватор: є дозвіл АМКУ

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Лонмар" купити Хорольський елеватор, який контролюється холдингом "Кернел" Андрія Веревського.

Про це повідомив АМКУ.

Так, 9 травня АМКУ надав дозвіл на придбання частки розміром понад 50% у статутному капіталі ТОВ "Хорольський елеватор" фірмі під назвою "Лонмар", яка належить Катерині Лодбі з Миколаєва.

"Надано дозвіл на придбання ТОВ "Лонмар" частки у статутному капіталі ТОВ "Хорольський Елеватор", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться в повідомленні.

Два роки тому "Лонмар" придбав інший елеватор Веревського – ТОВ "Сібкор елеваторна компанія Галещина" у Полтавській області.

Довідка

Катерина Лодба – власниця кількох агропромислових та складських компаній, в основному в Миколаївській області. Серед них – ТОВ "Агрофірма Вісла", ТОВ "Злагода", ТОВ "Гребінківське хлібоприймальне підприємство", ТОВ "Гребінківський зернопродукт", ТОВ "Харт комплекс", СТОВ "Агрофірма Україна".

Про "Кернел"

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) і її експорту (близько 12%). Є одним з найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, вирощує агропродукцію та реалізує її.

Чистий прибуток "Кернела" за 2023 ФР становив 299 млн дол, тоді як попередній рік компанія завершила із чистим збитком 41 млн дол. Виручка агрохолдингу за 2023 ФР скоротилася на 35% - до 3,455 млрд дол, проте EBITDA зросла в 2,5 раза - до 544 млн дол.

За перше півріччя 2024 ФР чистий прибуток "Кернела" впав у 3,6 раза проти першого півріччя 2023 ФР - до 102 млн дол, а EBITDA - удвічі, до 223 млн дол за зниження виручки на 16% - до 1,59 млрд дол.

У вересні 2023 року внаслідок обстрілів країною-агресором РФ портової інфраструктури Дунаю постраждали активи "Кернел".

У квітні 2024 року через нещодавні масштабні ракетні атаки Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру в Україні, агрохолдинг "Кернел" повідомив про значне погіршення умов своєї діяльності. Зокрема, масштабний ракетний удар Росії по транспортній інфраструктурі в районі порту "Чорноморськ" повністю зупинив залізничне сполучення з портом.