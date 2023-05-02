Група акціонерів "Кернела" погодилась на викуп своїх часток мажоритарієм холдингу

15 акціонерів Kernel Holding ("Кернел"), які тримали понад 21% цінних паперів компанії, 2 травня погодилися на угоду з мажоритарієм холдингу Андрієм Веревським про продаж своєї частини.

Про це йдеться в повідомленні на Варшавській біржі.

Договір сформували 12 квітня, його метою є досягнення домовленостей щодо дій акціонерів у зв’язку із запланованим вилученням акцій компанії з торгів на Варшавській фондовій біржі.

"Після розірвання договору кожна з його сторін може незалежно приймати рішення або дії щодо Kernel Holding SA", — сказано в договорі.

Нагадаємо, у лютому АМКУ дозволив Namsen Ltd збільшити частку в Kernel Holding S.A. з реєстрацією в Люксембурзі до понад 50% із нинішніх 39,3%. У разі викупу заявлених 52 млн акцій компанія Namsen Limited встановить повний контроль над Kernel Holding.

Згодом Namsen оголосила про плани подати тендерну пропозицію, щоб провести делістинг компанії "Кернел". Незабаром компанія оголосила про викуп 52 057 219 акцій KERNEL HOLDING SA на Варшавській біржі, що становлять 61,95% статутного капіталу компанії.

В тендерній документації до цієї пропозиції йшлося, що середньозважена ціна акцій за шість місяців, що передували оголошення, становила 18,4376 злотих за акцію, а за три місяці – 18,4909 злотих за акцію.

Після завершення делістингу мажоритарій холдингу має намір отримати 84 031 230 акцій компанії, що становить 100% статутного капіталу.