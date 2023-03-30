Веревський оголосив про викуп 62% акцій Kernel на Варшавській біржі

Компанія Namsen Limited, яка належить голові ради директорів агрохолдингу "Кернел" Андрію Веревському, продовжує проведення делістингу — оголосила про викуп 52 057 219 акцій KERNEL HOLDING SA на Варшавській біржі, що становлять 61,95% статутного капіталу компанії.

Про це повідомило польське видання Infostrefa.

Кожна акція дає право на один голос на загальних зборах акціонерів. Акції куплять за 18,50 злотих за акцію. Вартість цінних паперів встановлена згідно з чинним польським законодавством.

Заявки на викуп приймаються з 31 березня до 4 травня. Ще 6,602 млн. раніше викуплених акцій належать "Кернел" через її кіпрську "дочку" Etrecom Investments Limited. Зауважимо, що 39,16% акцій компанії належить засновнику Веревському.

Станом на 30 березня акції котируються на біржі за курсом 18,48 злотих.

Нагадаємо, 6 березня Namsen оголосила про плани подати тендерну пропозицію, щоб провести делістинг компанії "Кернел". У нинішній тендерній документації уточнюється, що середньозважена ціна акцій за шість місяців, що передували оголошення, становила 18,4376 злотих за акцію, а за три місяці – 18,4909% злотих за акцію.

Напередодні АМКУ дозволив Namsen Ltd збільшити частку в Kernel Holding S.A. з реєстрацією в Люксембурзі до понад 50% із нинішніх 39,3%. У разі викупу заявлених 52 млн акцій компанія Namsen Limited встановить повний контроль над Kernel Holding.