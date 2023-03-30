Веревский объявил о выкупе 62% акций Kernel на Варшавской бирже

Компания Namsen Limited, которая принадлежит председателю совета директоров агрохолдинга "Кернел" Андрею Веревскому, продолжает проведение делистинга - объявила о выкупе 52 057 219 акций KERNEL HOLDING SA на Варшавской бирже, составляющих 61,95% уставного капитала компании.

Об этом сообщило польское издание Infostrefa.

Каждая акция дает право на один голос на общем собрании акционеров. Ценные бумаги купят за 18,50 злотых за акцию. Стоимость ценных бумаг установлена согласно действующему польскому законодательству.

Заявки на выкуп принимаются с 31 марта по 4 мая. Еще 6,602 млн ранее выкупленных акций принадлежат "Кернел" через ее кипрскую "дочку" Etrecom Investments Limited. Заметим, что 39,16% акций компании принадлежит основателю Веревскому.

По состоянию на 30 марта акции котируются на бирже по курсу 18,48 злотых.

Напомним, 6 марта Namsen объявила о планах подать тендерное предложение по проведению делистинга компании "Кернел". В нынешней тендерной документации уточняется, что средневзвешенная цена акций за шесть месяцев, предшествовавших объявлению, составила 18,4376 злотых за акцию, а за три месяца – 18,4909% злотых за акцию.

Накануне АМКУ позволил Namsen Ltd увеличить долю в Kernel Holding SA с регистрацией в Люксембурге до 50% с нынешних 39,3%. В случае выкупа заявленных 52 млн акций компания Namsen Limited установит полный контроль над Kernel Holding.