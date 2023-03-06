Kernel купил речной терминал "Дунай Пром Агро" в порту Рени

Агрохолдинг Kernel приобрел в марте 2023 речной терминал "Дунай Пром Агро" в порту Рени в качестве резерва на случай прекращения действия "зернового соглашения".

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Об этом идет речь в полугодовом отчете компании от 2 марта 2023 года.

"Терминал включает хранилища мощностью 12 тыс. тонн, и его приобретение является частью стратегии компании по обеспечению резервов на случай, если черноморские порты станут недоступны из-за прекращения зернового соглашения в марте 2023 года", — говорится в отчете компании.

По данным онлайн-сервиса проверки компаний Youcontrol, основным видом деятельности ООО "Дунай Пром Агро" является складское хозяйство. В спектр деятельности компании также входит производство растительных масел и животных жиров, что соответствует специализации Kernel.

Компания также выразила намерение инвестировать в расширение перевалочных мощностей в порту Рени. Инвестиции будут привлечены в рамках Инициативы устойчивости сельского хозяйства USAID, выразившей готовность закупить и поставить необходимое оборудование. В проекте принимают участие также Nibulon и Grain Alliance, которые будут развивать экспортную логистику на речных терминалах в Измаиле и Чёрне над Тисоу в Словакии. Согласно программе, общие инвестиции в развитие экспортной логистики составят более $44 млн. Дополнительное финансирование к причалам позволит увеличить объем экспорта на 600 тыс. тонн в год.

Кроме этого, Kernel сообщил в отчете о получении окончательного согласования условий продаж сельхозпредприятий общей площадью 134 тыс. га. Они будут проданы компаниям, связанным с крупнейшим акционером "Кернела" и председателем совета директоров Андреем Веревским. В соответствии с условиями соглашения в рамках соглашения будет реализована соответствующая сельскохозяйственная инфраструктура, техника и оборотный капитал. В отчете Kernel сообщается, что закрытие сделки ожидается в марте 2023 года. Но, по данным информагентства "Интерфакс-Украина", оно уже было закрыто 3 марта 2023 года.

Напомним, что совет директоров Kernel в апреле 2022 года принял решение продать часть своих растениеводческих хозяйств компаниям Веревского за $210 млн. В компании объяснили такое решение понижением бизнес-рисков в условиях военного вторжения РФ в Украину. Новость о выкупе Веревским 134 тыс. га земли в своем агрохолдинге получила негативную реакцию от игроков биржевого рынка и привела к падению акций компании на Варшавской бирже на 15% до 26,2 злотых. Однако в декабре 2022 Kernel улучшил свой инвестиционный рейтинг CDP на две позиции.