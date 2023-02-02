Смелые развиваться: Kernel запустил 2-й сезон Open Agro University

Open Agro University от Kernel – это образовательный проект для специалистов нового поколения в сфере агро- и пищевой промышленности. Первый сезон стартовал в начале февраля 2022 г. Несмотря на все вызовы времени, весной обучение продолжилось. Организаторы и студенты объединили желание расти и развивать Украину, поэтому в январе 2023 г. стартовал второй сезон проекта.

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Отсчет нового учебного сезона в Open Agro University начался со встречи выпускников первого курса, студентов второго набора, кураторов – экспертов Kernel и партнеров проекта. Все участники встретились, чтобы подытожить успехи и очертить планы на будущее.

«Kernel — компания-провайдер по продвижению диджитализации, непрерывному совершенствованию и культуре ведения бизнеса в Украине. В рамках Open Agro University мы хотим показать молодым людям, как работают лучшие решения, как внедряются современные технологии. Этим опытом важно и нужно делиться, чтобы развиваться быстрее, реализовывать потенциал компании, людей, страны, – отметил на открытии 2-го сезона Евгений Осипов, CEO Kernel. — Один из ключевых месседжей мирового сообщества в прошлом году: Украина — мощный элемент глобальной системы продовольственной безопасности. Видим свою задачу и в том, чтобы помочь молодым специалистам понять, какова их роль в этом процессе, что они могут сделать для обеспечения устойчивости этой системы».

Обучение в первом сезоне Open Agro University начали 102 студента по 7 специальностям. С начала полномасштабного вторжения проект вынужденно приостановили, но уже через 2 месяца занятия возобновились для 88 заинтересованных участников.

«Несмотря на трудности военного положения, программа обучения была полностью реализована, 44 студента прошли практику на производственных активах и земельных массивах компании. По итогам первого сезона 34 самых активных специалиста и специалиста начали карьеру в Kernel. Плановый показатель у 25% трудоустроенных студентов перевыполнен! Эта программа показала лучший результат корпоративных программ по профессиональной подготовке студентов с 2011 года, то есть за всю историю работы компании с молодежью», - делится Наталья Теряхина, руководитель департамента персонала Kernel.

Еще на старте проекта в компании сделали ставку на гибкий формат обучения – сочетание узкой экспертизы Kernel, теоретической базы профильных университетов и уникальных знаний внешних экспертов. Баланс онлайн-лекций, электронных курсов по технологическим процессам и усвоение практических навыков непосредственно в процессе производства доказал свою эффективность в период турбулентности.

Ввиду потребностей украинского агробизнеса и производства второй сезон OAU стартует по 7 специальностям: агроном, энергетик, инженер КВПтаА, инженер-механик (растениеводство/производство масла) и инженер-технолог (масло и зерно). 115 студентов уже отобраны под эти программы.

Open Agro University – это пространство для роста и развития молодых специалистов, стремящихся реализовать себя на предприятиях Украины. Ведь заниматься восстановлением страны после победы должны люди, верящие в себя и свои знания. И эту уверенность через призму профессиональной подготовки и практического опыта специалисты Kernel готовы передавать студентам проекта.