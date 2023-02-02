Сміливі розвиватися: Kernel запустив 2-й сезон Open Agro University

Open Agro University від Kernel – це освітній проєкт для спеціалістів нового покоління зі сфери агро- та харчової промисловості. Перший сезон стартував на початку лютого 2022 р. Попри всі виклики часу, навесні навчання продовжилося. Організаторів та студентів обʼєднало бажання зростати та розвивати Україну, тож у січні 2023 р. стартував другий сезон проєкту.

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Відлік нового навчального сезону в Open Agro University розпочався із зустрічі випускників першого курсу, студентів другого набору, кураторів – експертів Kernel та партнерів проєкту. Всі учасники зустрілися, щоб підсумувати успіхи й окреслити плани на майбутнє.

«Kernel — компанія-провайдер з просування диджиталізації, безперервного вдосконалення та культури ведення бізнесу в Україні. В рамках Open Agro University ми хочемо показати молоді, як працюють кращі рішення, як впроваджуються сучасні технології. Цим досвідом важливо і потрібно ділитися, щоб розвиватися швидше, реалізовувати потенціал компанії, людей, країни, — зазначив на відкритті 2-го сезону Євген Осипов, CEO Kernel. — Один з ключових меседжів від світової спільноти минулого року: Україна — потужний елемент глобальної системи продовольчої безпеки. Вбачаємо своє завдання і в тому, щоб допомогти молодим фахівцям зрозуміти, яка їхня роль у цьому процесі, що вони можуть зробити для забезпечення стійкості цієї системи».

Навчання у першому сезоні Open Agro University розпочали 102 студенти за 7 спеціальностями. Від початку повномасштабного вторгнення проєкт вимушено призупинили, але вже за 2 місяці заняття відновилися для 88 зацікавлених учасників.

«Незважаючи на труднощі воєнного стану, програма навчання була повністю реалізована, 44 студенти пройшли практику на виробничих активах та земельних масивах компанії. За підсумками першого сезону 34 найактивніші фахівці і фахівчині розпочали карʼєру в Kernel. Плановий показник у 25% працевлаштованих студентів перевиконано! Ця програма показала найкращий результат корпоративних програм із професійної підготовки студентів з 2011 року, тобто за всю історію роботи компанії з молоддю», — ділиться Наталія Теряхіна, керівниця департаменту персоналу Kernel.

Ще на старті проєкту в компанії зробили ставку на гнучкий формат навчання — поєднання вузької експертизи Kernel, теоретичної бази профільних університетів і унікальних знань зовнішніх експертів. Баланс онлайн-лекцій, електронних курсів по технологічним процесам та засвоєння практичних навичок безпосередньо в процесі виробництва довів свою ефективність у період турбулентності.

Зважаючи на потреби українського агробізнесу та виробництва, другий сезон OAU стартує за 7 спеціальностями: агроном, енергетик, інженер КВПтаА, інженер-механік (рослинництво/виробництво олії) та інженер-технолог (олія та зерно). 115 студентів вже відібрані під ці програми.

Open Agro University – це простір для зростання та розвитку молодих фахівців, які прагнуть реалізувати себе на підприємствах України. Адже займатися відновленням країни після перемоги повинні люди, які вірять у себе і в свої знання. І цю впевненість крізь призму професійної підготовки та практичного досвіду фахівці Kernel готові передавати студентам проєкту.