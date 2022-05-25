Взлет и падение: как война повлияла на стоимость акций украинских компаний на Варшавской бирже

Стабильная работа компании очень важна для инвесторов, но война вносит свои коррективы. Мгновенно на изменение ситуации регагируют как правило сырьевые и фондовые рынки. Яркий пример - котировки украинских компаний на иностранных площадках. После вторжения РФ в Украину 24 февраля акции всех агрокомпаний на Варшавской бирже рухнули. И это можно понять, ведь боевые действия не позволяют говорить о сталильном агропроизводстве. Правда, есть и те компании, которые даже во время продолжающихся в Украине бомбежек и блокады портов остаются на плаву. Что происходит с акциями украинских агрокомпаний на Варшавской бирже, рассказывает Delo.ua.

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Когда бизнес хочет привлечь большие деньги на развитие то ищет инвесторов и выходит на IPO, чтобы разместить свои акции на фондовой бирже. Для украинского бизнеса было характерным привлекать внешние инвестиции на более близкой териториально и понятной по менталитету площадке - Варшавской фондовой бирже в Польше.

Преимущественно на Варшавской бирже обращаются акции украинских агрокомпаний, так как агросектор в Украине является одним из самых развитых и привлекательных для инвесторов. Среди таких компаний: "Кернел", "Астарта, "ІМК", "Овостар Юнион", "Агротон", "Милкиленд" и KSG Agro.

Многие годы банки охотно кредитовали именно аграрный бизнес, поскольку у них есть понятная модель получения прибыли, понятные риски и благоприятная территория для развития этого бизнеса. Никакой другой бизнес в Украине не имеет таких масштабов, чтобы претендовать на IPO, как агросектор. Александр Болтян Аналитик компании Esperio

Когда акции украинских компаний выходили на Варшавскую биржу, инвесторам не нужно было объяснять, где находится Украина, какие сильные и слабые стороны экономики страны, на какие компании нужно делать ставку, а на какие - нет. Для сравнения, если бы украинские агрокомпании попали на любую другую фондовую биржу, например, Лондонскую, они оказались бы менее заметны для инвесторов среди более крупных и именитых компаний.

Как война в Украине повлияла на акции компаний

Любые негативные события в стране, а в данном случае мы имеем дело с развязанной Россией войной, приводят к обвалу котировок на акции. Тем не менее, несмотря на боевые действия в Украине, экономика страны понемногу начинает восстанавливаться, а агросектор демонстрирует готовность работать даже в экстремальных прифронтовых условиях.

Аналитик Александр Болтян говорит, что текущая ситуация в Украине будет способствовать периодическим резким колебаниям цен на акции украинских компаний на Варшавской бирже, что может отпугнуть одних инвесторов, но в то же время привлечь других.

“У каждого инвестора и хедж-фонда своя тактика принятия решений и настроения на рынке. Говорить об общих причинах, по которым сейчас стоит покупать акции украинских компаний, не приходится. Начало посевной можно назвать определенным рыночным оптимизмом, но заблокированные порты и захваченные территории, как и территории, где ведутся боевые действия – это значительный риск для аграрных компаний”, - считает Болтян.

24 февраля этого года, когда российские войска вторглись в Украину, акции агрокомпаний на Варшавской бирже обвалились.

24 февраля 2022 года - обвал индекса стоимости украинских компаний WIG Ukraine на Варшавской бирже

Данные Eavex Capital подтверждают, что рыночная капитализация некоторых агрокомпаний в марте, апреле и в начале мая снижалась. При этом есть и лидеры роста стоимости акций - в основном это "Астарта", "Овостар Юнион", "Милкиленд" и KSG Agro.

Каждую компанию, акции которой торгуются на Варшавской бирже, следует рассматривать отдельно. Хотя бы исходя их того, в какой области у нее расположены производственные мощности и какие изменения в бизнесе произошли за последние месяцы. "Астарта", например, имеет хорошие шансы не обновлять исторический минимум цены на акции. Ожидается, что котировки будут находиться в диапазоне 15-30 польских злотых за акцию. Основные производственные активы компании расположены в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях. Во всех трех регионах активные боевые действия не ведутся, следовательно, бизнес-активность сохраняется и можно ожидать, что уборка урожая пройдет по плану.

“Стоимость акций близка к минимальным значениям за всю историю, но тот факт, что цена не опускалась ниже 12 польских злотых, не дает гарантий, что падения не будет или что начнется рост цены”, - отметил Болтян.

В "Астарта" Delo.ua рассказали, что инвесторы положительно оценили диверсифицированную модель бизнеса агрохолдинга, в том числе, географическое распределение активов, а это семь областей Украины. Также плюсом стал баланс, достигнутый компанеий между экспортом и реализацией продукции на внутреннем рынке. При этом все сельскохозяйственные и производственные активы компании, как и их коллективы, продолжают работать, что добавляет уверенности иностранным инвесторам.

Стоимость акций всегда зависит от многих факторов, поэтому что-то прогнозировать достаточно сложно. Фундаментальные факторы, такие как стабильный режим работы компании, должны работать на рост котировок акций. Но спекулятивные, военные и макроэкономические факторы, могут в этой ситуации превалировать. Мы планируем и организовываем эффективную работу нашей компании, но из-за военных действий не можем прогнозировать среду, в которой она работает. Юлия Берещенко Директор по развитию устойчивого бизнеса и связям с инвесторами компании "Астарта""

Приведем к примеру стоимость акций еще одной агрокомпании - "Кернел", которая является лидером по производству подсолнечного масла в мире. Сейчас стоимость акций компании находится на минимальном уровне за всю историю торгов с октября 2014 года. Некоторые инвесторы могут покупать акции по низкой (читай, наиболее выгодной) цене, но это не является гарантией, что котировки будут расти в будущем.

Александр Болтян считает, что в данной ситуации нужно учитывать рост транспортных расходов, инфляционное давление как фактор падения спроса на продукцию со стороны населения и отсутствие прогнозов по завершению войны.

Плюс ко всему "Кернел" активно снижает продажи, отказывается от части своих растениеводческих хозяйств, меняет руководящий состав компании, поэтому строить оптимистичные прогнозы по стоимости акций сейчас не приходится. Ведь новость о выкупе президентом холдинга "Кернел Групп" Андреем Веревским части земельного банка, а именно 134 тыс га земли в своем агрохолдинге получила негативную реакцию от игроков биржевого рынка и привела к падению акций компании на 15% до 26,2 злотых.

Ждем инвесторов после победы

В "Астарта" отмечают, что для успешного привлечения капитала компаниям следует соответствовать ряду параметров и в зависимости от них решать что лучше для развития - кредиты или акционерный капитал.

“Астарта" имеет низкую долговую нагрузку, нам доверяют банки и мы можем привлекать долговый капитал. Для других компаний акционерный капитал может быть более актуален, но дисконт к фундаментальной оценке бизнеса в условиях войны будет значительным”, - говорит директор по развитию устойчивого бизнеса и связям с инвесторами Юлия Берещенко.

В любом случае найти инвесторов для компаний, активность которых зависит от деятельности в Украине, возможно только по итогам войны, считает аналитик компании Esperio Александр Болтян. Пока война продолжается, любые ожидания и прогнозы не являются весомыми для принятия решения о передвижении капиталов. Украинские компании могут пробовать продажу части бизнеса как гарантию за финансовые вливания, но рассчитывать на поток денег не приходится.