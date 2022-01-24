Акции мировых компаний и нефть дешевеют из-за угрозы эскалации в Украине и планов ФРС — Reuters

Мировые фондовые рынки продолжают падать из-за распродажи акций, что вызвано угрозами полномасштабного военного конфликта между Украиной и Россией. По этой же причине начала дешеветь и нефть, сообщает издание Reuters.

Кроме того, давление на рынки оказывают планы Федеральной резервной системы (ФРС) по сокращению экономических стимулов.

Фондовый индекс (индикатор состояния рынка ценных бумаг) Euro STOXX 24 января упал на 1,3% до самого низкого уровня с 20 декабря, в это же время индексы в Лондоне, Париже и Франкфурте упали на 0,8-1,5%.

Акции технологических компаний понесли убытки, упав на 2,3% до самого низкого уровня с октября 2021 года.

Аналитики поясняют нежелание инвесторов снова вкладываться в акции тем, что это традиционная тенденция в период высоких процентных ставок, и нестабильной геополитической ситуации.

"Украина в данный момент действительно в центре внимания. Последние 12 лет приоритетом инвесторов в целом является "покупка по падению стоимости ценных бумаг". Впервые за последние 12 лет я почувствовал, что это не позиция по умолчанию", — рассказал главный рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

Кроме того, цены на нефть также начали падать. Фьючерсные контракты на эталонную марку Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE Futures подешевели более чем на 2,5%, до 85,07 доллара за баррель.

Пострадали и другие более рискованные активы. Биткойн подешевел почти на 9%,до самого низкого уровня за последние шесть месяцев. Криптовалюта потеряла более половины своей стоимости с момента достижения рекордного максимума в 69 000 долларов в ноябре.

Ситуация на фондовых рынках ухудшилась после того, как 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") государственных служащих США и приказал уехать членам семей ("обязательный отъезд") государственных служащих США из посольства в Киеве.

Санкционированный отъезд дает возможность сотрудникам выехать, если они этого хотят, а обязательный — требует, чтобы семьи покинули страну.

При этом за день до объявления решения о выезде высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США опровергло сообщение ряда американских СМИ об эвакуации части сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.