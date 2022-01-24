Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Украины — Боррель

Причин для эвакуации семей дипломатов из Украины сейчас нет. Об этом заявил глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель, передает “Интерфакс-Украина”.

"Мы не собираемся делать то же самое, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин. Пока идут переговоры (с Российской Федерацией – Delo.ua), я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину", — заявил Боррель.

Ранее в США заявили об эвакуации из Украины семей американских дипломатов.

В то же время Боррель подчеркнул, что ожидает, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи глав МИД стран-членов ЕС объяснит причины соответствующего решения Вашингтона.

Напомним, ранее в Госдепе США опровергли сообщение ряда американских СМИ о якобы эвакуации части сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

Перед этим в американских СМИ появилась информация о том, что Государственный департамент США распорядился с понедельника, 24 января, начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства в Киеве.

Кроме того, источник CNN, близкий к украинскому правительству, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил возможную эвакуацию сотрудников посольства с госсекретарем США Энтони Блинкеном.