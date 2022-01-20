"Не бегите за гречкой и спичками": Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за новостей об угрозе вторжения РФ

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой не паниковать из-за сообщений о возможном полномасштабном вторжении России в Украину. Гарант пообещал, что в стране будет все спокойно весь 2022 год.

В своем видеообращении глава государства отметил, что в медиапространстве постоянно появляются новости о планах РФ вторгнуться в Украину. Зеленский напомнил, что это произошло еще в 2014 году. При этом в настоящее время ВСУ контролируют ситуацию и готовы к любому развитию событий, подчеркнул президент.

"А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза масштабной войны появилась только сейчас? Эта опасность есть не один день. И она не стала больше. Больше стал ажиотаж вокруг нее. И сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было постоянное чувство тревоги", — сказал гарант.

Он пообещал, что 2022 год пройдет в обычном режиме для Украины. Поэтому Зеленский просит украинцев верить только официальным заявлениям, а не инсайдерской информации.

"Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Выдохнуть. Успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Что вам делать? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине", — подчеркнул президент.

В то же время в Европе и США обеспокоены планами РФ. Накануне Государственный секретарь США Энтони Блинкен решил прилететь в Украину на фоне эскалации напряженности с Россией.

Политик встретился с Зеленским из-за безрезультатных переговоров между делегациями США, НАТО и РФ, на которых обсуждалась напряженная ситуация, сложившаяся вблизи границы Украины.