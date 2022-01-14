Власти США знают о готовящейся Россией провокации под чужим флагом на востоке Украины - СМИ

США обладают информацией, указывающей на то, что Россия подготовила группу лиц для проведения операции под чужим флагом, чтобы создать предлог для вторжения, причем речь идет именно о на востоке Украины, заявил CNN неназванный представитель властей США.

"Чиновник сказал, что у США есть свидетельства того, что эти оперативники обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России", - сообщает американское СМИ.

При этом на брифинге накануне советник по национальной безопасности США Джейк Салливан также заявил на то, что у его страны есть подобные разведданные.

"Наше разведывательное сообщество получило информацию, которая теперь рассекречена, о том, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения. Мы видели этот спектакль в 2014 году. Они снова готовят его", - заявил он.

Он тогда пообещал в течение суток раскрыть дополнительные подробности об этом. Однако пока что они остаются неизвестны.

Источник телеканала заявил, что администрация Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению в Украину, "которое может привести к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей".

"Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля. Мы видели этот спектакль в 2014 году с Крымом", - цитирует его слова, созвучные с заявлением Салливана, CNN.

По словам чиновника, США также фиксируют то, как российские влиятельные деятели начали подталкивать российскую аудиторию к теме интервенции, в том числе развивая нарративы об ухудшении положения с правами человека в Украине и усилении воинственности украинских лидеров.

"В декабре русскоязычный контент в социальных сетях, охватывающий все три нарратива, увеличился в среднем почти до 3500 постов в день, что на 200% больше, чем в среднем за день в ноябре", - отметил собеседник канала.

Отметим, что 1 декабря 2021 года, после того как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен по итогам встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге выступил с заявлением о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать как раз за некой провокацией. Однако других подробностей, в частности, о регионе, где это может произойти, глава американской дипломатии не сообщил.

В свою очередь, 20 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подготовке украинской стороной некой провокации в Донецкой области, для чего в подконтрольные ей города Авдеевка и Лиман якобы были доставлены емкости с неизвестными химикатами.

Также он заявил о размещении в Донецкой области бойцов некой американской частной военной компании, оборудующих огневые позиции в жилых домах и обучающих украинские Силы специальных операций. Власти Украины и США эти заявления опровергли.

Спустя три дня президент РФ Владимир Путин допустил, что Украина готовит военную операцию на Донбассе. При этом еще за месяц до того пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что "нельзя исключать" провокаций, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину.

В то же время 14 января Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о возможной подготовке российским спецслужбами провокации на артиллерийских складах в приднестровском селе Колбасна, граничащем с Украиной, где находится крупнейший арсенал боеприпасов под российским контролем за пределами территории РФ.

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