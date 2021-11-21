Не исключают попытки провокаций: у Путина прокомментировали данные о возможном нападении на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину – он "не исключает попытки провокаций".

Об этом сообщает ТАСС.

У Владимира Путина назвали информацию о том, что Россия концентрирует свои войска и планирует масштабное вторжение в Украину зимой 2022 года, "истерикой", а также обвинили США в нагнетании ситуации.

Кроме того, Песков заявил, что "нельзя исключать" возможные провокации, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину. О каких именно провокациях речь, он не уточнил.

"Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют Россию в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", — заявил Песков.

Также пресс-секретарь Путина озвучил угрозу, что попытки силовой деоккупации ОРДЛО будут иметь "самые серьезные последствия".

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы (речь об оккупации российскими гибридными войсками части Донбасса - УП). Добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше", — отметил Песков.

Напомним, Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск РФ вблизи украинских границ. Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может начать вторжение в Украину.

Отметим, ранее издание The Washington Post писало, что российские военные в очередной раз начинают стягивать технику к границам Украины.