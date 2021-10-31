Россия стягивает войска к границе с Украиной — The Washington Post

Возобновление наращивания российских войск у границы с Украиной вызвало обеспокоенность официальных лиц в Соединенных Штатах и ​​Европе, которые отслеживают перемещения техники и войск на западном фланге России.

Об этом пишет The Washington Post.

Некоторые официальные лица в США, а также странах Европы фиксируют перебрасывание российских войск к границе с Украиной. Собеседники издания сообщили, что наблюдают "необычные перемещения" техники и военных в западном регионе РФ.

Возобновление передвижения российских войск в этом районе произошло по мере того, как Кремль занял более жесткую позицию в отношении Украины. Российские официальные лица, начиная с президента Владимира Путина, в последние месяцы усилили свою риторику, нападая на связи Киева с Западом и даже ставя под сомнение его суверенитет. Путин предупредил, что любое расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Украины представляет собой "красную черту" для Москвы.

Ситуация обострилась после того, как 26 октября украинские военные подтвердили, что они использовали дрон турецкого производства на Донбассе. Киев впервые применил эту технологию в бою, что вызвало протесты Москвы.

Что делают российские войска, собирающиеся у границы с Украиной, пока неясно.

В последние дни в социальных сетях появились видеоролики, на которых показаны российские военные эшелоны и конвои, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России.

"Суть в том: это не учения. Похоже, что это не учения. Что-то происходит. Что это может быть?" — сказал изданию Майкл Кофман, директор программы исследований России в некоммерческой аналитической группе CNA.

Официальные лица в Соединенных Штатах и ​​Европе начали замечать эти движения, особенно в последние недели, после того как Россия завершила в середине сентября на своем западном фланге масштабные совместные военные учения с Беларусью, известные как "Запад-2021".

По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в сибирском городе Новосибирск, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной. Кофман также сказал, что изображения, похоже, показывают, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что после завершения учений "Запад-2021" Россия оставила военную технику, а также центры управления и связи на полигонах вдоль украинской границы.

По оценке Данилова, численность российских войск, дислоцированных вокруг украинской границы, составляет от 80 000 до 90 000 человек, не считая десятков тысяч, дислоцированных в Крыму, пишет издание.

Напомним, у президента России Владимира Путина признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО, но должна минимизировать последствия этого процесса для себя.