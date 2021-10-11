"Жадный трус-марионетка": Медведев объяснил, почему он против контактов Путина с Зеленским

Бывший президент России (2008-2012), бывший премьер-министр РФ (2012-2020), а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель правящей в стране партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о своем видении психологического портрета президента Украины Владимира Зеленского и объяснил, почему выступает против контактов между руководством России и Украины. Об этом он написал в статье для издания "Коммерсантъ".

По словам политика, став президентом, Зеленский попал в ситуацию, когда из страха вынужден совершать действия и делать заявления, полностью противоречащие его естеству.

"Нынешний президент этой измученной страны — человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее, в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан", направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию", — считает Медведев.

По мнению российского экс-президента, Зеленский, по сути, отказался от своей идентичности и начал "истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины".

"Можно только представить, сколь омерзительно ему было совершить подобное нравственное "сальто-мортале". Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС. Конечно, такое положение вызывает ежедневный "когнитивный диссонанс" в его душе и поступках. Тем более, нельзя быть уверенным, что в какой-нибудь момент при изменении политической конъюнктуры за тобой не придут, чтобы нашить на спину желтую звезду", — добавил он.

Согласно наблюдениям Медведева, Зеленский в своей деятельности вынужден бесконечно маневрировать между различными силами — радикальными националистами, мусульманской частью населения, прежде всего татарами, умеренными аполитичными украинцами и русскими, представителями других этносов, — "чтобы ему не сломали шею".

"Именно поэтому и появляются ублюдочные документы типа "закона" о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя большим националистом, чем наиболее радикальные из них. Ему надо было встроиться в "пантеон героев" этой части украинского общества. Крикнуть вместе с ними: "Героям слава!". Принять безусловный авторитет таких мерзавцев в качестве "великих украинцев". Молиться о блаженной памяти террористов и юдофобов Бандеры и Шухевича, последователями которых называет себя сегодня значительная часть политэлиты Украины", — считает экс-президент РФ.

Он убежден, что Зеленскому явно противно потакать этим настроениям, поскольку "вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости".

"Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек", — описал Зеленского российский политик.

По его словам, в таких условиях вести с Зеленским переговоры и договариваться невозможно вообще. Другой причиной, по которой Медведев пришел к этому выводу, он назвал несамостоятельность украинских политиков.

"Об этом уже много сказано и написано, в том числе в известной статье В. В. Путина. Страна находится под прямым иностранным управлением. Причем управление это гораздо жестче, чем взаимодействие СССР с отдельными социалистическими странами в известный период", — считает бывший руководитель России.

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По его словам, СССР все же давал "достаточный простор" в формировании внутренней политики своим геополитическим союзникам, понимая, что иначе это может закончиться трагическими событиями типа венгерских выступлений в 1956 году или Пражской весны 1968 года.

"На Украине же наблюдается зависимость полная — от денежных вливаний в их экономику (подачки со стороны США и ЕС) до прямого руководства украинскими спецслужбами (со стороны их американских патронов). Но если СССР были нужны добрые отношения со странами социалистического лагеря и Варшавского договора (в том числе и для совместного "построения социализма"), то США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что было метко названо "Анти-Россией", — убежден Медведев.

В связи с этим экс-президент РФ считает, что описанное союзничество крайне непрочно и "в какой-то момент разлетится в прах".

"Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны по вполне очевидным причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", — подчеркнул он.

В-третьих, по оценке Медведева, контакты с руководством Украины непродуктивны, поскольку там лишь одни клептократы, готовые "в любой момент продать за пятиалтынный".

"Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. Причем желательно, на всякий случай, сохранив деньги в заграничном офшоре. Многих из них мы неплохо знаем", — отметил он.

Медведев посетовал, что лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, "похоже, пока не будет".

"Напротив, когда речь идет о получении прибыли, ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами хоть и враг, но его деньги важнее вражды. Вспоминаю слова одного своего коллеги в известный еще "домайданный" период. На мой вопрос: "А зачем имярек участвует в выборах, у него же нет шансов?" последовал ответ, который меня сильно тогда удивил: "Как же вы не понимаете, это последняя возможность для него поднять бабки от избирательной кампании". Комментарии излишни. С тех пор ничего не изменилось", — пояснил он.

По мнению Медведева, бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины для РФ состоит еще и в том, что во главе первой "стоят невежественные и необязательные люди".

"Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в "нормандском формате", а потом после внутренних бурлений в Раде, на площади или ЦУ из-за океана разворачивают позицию совсем в другую сторону", — отметил он.

По словам экс-президента РФ, в политике возможны компромиссы и иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный.

"А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi. Таким "партнерам" в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны", — заключил он.

В связи с вышеописанным Медведев пришел к выводу, что делать в этой ситуации не нужно ничего, кроме как ждать смены власти в Украине.

"Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных "Крымских платформ", созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", — заявил он.

Отметим, что 7 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что между Офисом президента Украины и администрацией президента РФ в лице Дмитрия Козака осуществляются контакты "с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться" на встрече Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина. В то же время, по словам спикера Кремля, "пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи нет".

Сам же Зеленский в начале октября заявлял, что готов ко встрече с Путиным тет-а-тет, однако полагает, что окружение российского лидера выступает против этой встречи, "потому что это может принести неожиданный результат".