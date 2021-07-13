Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но на своих условиях

В Кремле заявили о готовности главы России Владимира Путина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако обсуждать будут только те темы, которые считает нужными российский лидер, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

В то же время Песков отметил, что в практическом плане встреча Путина и Зеленского не готовится.

"Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать", — подчеркнул спикер российского лидера.

Ранее в Кремле сообщали, что Путин хочет обсудить с Зеленским только темы сотрудничества Украины и РФ. Вопросы Крыма и Донбасса он не видит в повестке дня, которые, в свою очередь, являются главными для украинского президента.

Напомним, Путин написал статью об Украине, указав, что украинцы и россияне якобы "один народ".

В свою очередь Зеленский заявил, что завидует, что у президента РФ есть время, чтобы писать такие объемные материалы об Украине. Он предложил обсудить во время встречи некоторые вещи из статьи.

Вместе с тем Зеленский пообещал ответить на статью Путина об Украине.

Перед этим Путин заявил, что не отказывается от возможности встретиться с Зеленским, но не понимает, о чем с ним говорить в условиях, когда тот, по оценке главы РФ, отдал страну под внешнее управление.

В ответ Зеленский заявил, что все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством.