"Он отдал Украину под внешнее управление": Путин не знает, что можно обсуждать Зеленским

Президент России Владимир Путин не отказывается от возможности встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, но не понимает, о чем с ним говорить в условиях, когда тот, по оценке российского президента, отдал страну под внешнее управление.

Об этом он сказал, отвечая в ходе очередной прямой линии на вопрос о том, будет ли он встречаться с Зеленским, передает ТАСС.

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"Он отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти — в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить", — сказал Путин.

Российский президент при этом снова напомнил о преследовании в Украине депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, приходящегося отцом его крестнице.

"Вот Виктора Медведчука, который на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом, взяли и заперли его в преддверии избирательной кампании дома, браслет надели", — заявил он, не пояснив, какую избирательную кампанию имеет в виду.

По мнению Путина, принимаемые решения "абсолютно незаконные и неконституционные", но на них "никто не обращает внимания".

"Просто как бы внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе и на путях строительства нормальных отношений с Россией. У них нет никаких шансов. Подавляют на корню. Кого-то сажают в тюрьму, кого-то — под домашний арест, кого-то убивают на улицах. Ну что встречаться с Зеленским?" — задался вопросом глава РФ.

Напомним, что в середине апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", потом заявлял, что его волнует "не место, а содержание", называя оптимальным местом для возможной встречи Ватикан.

Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве "для обсуждения двусторонних отношений", отказавшись говорить с украинским президентом об урегулировании конфликта на Донбассе.