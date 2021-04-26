"Волнует не место, а содержание": Зеленский готов встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к проведению встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью британской газете Financial Times.

По словам главы государства, место проведения встречи с Путиным его не волнует. Зеленский также сообщил, что готов провести встречу с Путиным "тет-а-тет".

"Нас не волнует место проведения, говорится о содержании",– подчеркнул Зеленский.

При этом, он добавил, что приветствует перспективу встречи Путина и президента США Джо Байдена.

"Я уверен, что они не могут выйти из встречи с пустыми руками, потому что, если саммит состоится, будет какой-то результат, даже небольшой", — отметил президент.

Напомним, вечером 20 февраля Зеленский выпустил видеообращение, в котором предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", и заявил о готовности Украине к более масштабной войне.

В ответ российский президент 22 апреля заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения "в любое удобное время", но в Москве.

В ОП сочли такой сценарий неприемлемым, однако вскоре появилась информация о возможном посредничестве Израиля в лице премьера Биньямина Нетаньяху.