Зеленский: Украина хочет мира, но готова к войне (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором обратился к согражданам, мировому сообществу и президенту России Владимиру Путину.

В заявлении Зеленский отметил, что Украина не желает войны и хочет бороться за мир дипломатическими средствами, однако к войне готова..

"Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путём? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип простой — Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего", — сказал он.

Президент указал на то, что возле государственных границ Украины сейчас сконцентрировано большое количество российских войск и что официальные объяснения РФ, что это лишь учения не выдерживают критики. Мировое сообщество, как заявил Зеленский считает это шантажом

"Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь Российская Федерация постоянно повторяет, что она хочет мира, но одновременно создает все условия для эскалации. Логично ли это? Нет. Неожиданно ли это? Нет. Означает ли это, что эскалация неминуема? Нет", — сказал президент Украины.

Глава государства заявил, что Украина готова к обороне.

"Мы не боимся, потому что у нас мощная армия и мощные защитники. Они имею качественное оснащение оружием, ценный опыт, мужество … готовность дать отпор кому бы то ни было и максимально доступно пояснить, что проход, проезд или пролет нашей землей нежелательными гостями — запрещен и невозможен", — добавил президент.

Западных партнеров Зеленский попросил оказать деятельную поддержку Украине.

"Нашим гражданам нужны четкие сигналы, что на восьмом году войны страна, которая ценой жизней своих людей является щитом для Европы, получит поддержку не просто как партнеров с трибун, а как игроков одной команды, непосредственно на поле, плечом к плечу", — сказал он.

В конце обращения Зеленский перешел на русский язык.

"В войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то защитить — нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив. И что невозможно привезти мир на танке. Людям, которые не понимают от кого их хотят защищать и освобождать, и почему для этого их могут обстреливать и бомбить. В том числе — оставшимся в живых нашим старикам, которые освобождали эту землю от нацистов и не понимают, почему их мирная жизнь, спустя 75 лет, вновь оказалась под угрозой войны?", — подчеркнул Зеленский.

В финале обращения Зеленский призвал остановить убийственную эскалацию и предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в любом месте украинского Донбасса.

"Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", — заявил он.

Напомним, в настоящее время радикально усилилось военное напряжение вокруг Донбасса. Инвесторы-нерезиденты, опасаясь начала боевых действий, выходят из украинских гособлигаций, толкая тем самым курс гривни вниз.

Владимир Зеленский уже неоднократно пытался обсудить ситуацию с Владимиром Путиным напрямую, но российский президент уклоняется от контактов.