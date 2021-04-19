Курс гривні падає через зростання військової напруги. На ринку — дефіцит валюти

У понеділок, 19 квітня, курс гривні намагається закріпитися на рівні вище 28 гривень за долар. Торги на міжбанківському валютному ринку відкрились курсом 27,99/28,01 грн/долар. Евро торгується на рівні 33,52/33,54 грн/євро. За тиждень курс долара зріс на 5 копійок, курс євро — на 32 копійки. Минулого понеділка, 12 квітня, долар на міжбанку торгувався на рівні 27,94/27,96 грн/долар, євро — 33,20/33,22 грн/євро.

Курс гривні у банках також знизився. Якщо іще тиждень тому середній курс валют у банках України становив 27,80/27,99 грн/долар, 32,90/33,30 грн/євро, то уже сьогодні, 19 квітня, котирування гривні до долара становлять 27,85/28,06 грн/долар, євро 33,20/33,60 грн/євро.

Офіційний курс гривні встановлений НБУ 19 квітня знаходиться на рівні 27,98 грн/долар, 33,53 грн/євро. 12 квітня офіційний курс НБУ становив 27,9094 грн/долар, 33,1522 грн/євро.

Таке зниження курсу української національної валюти по відношенню до основних валют аналітики ринку пояснюють в першу чергу загостренням конфлікту із Росією.

"Ринок продовжує знаходиться під впливом побоювань ризику ескалації конфлікту на Донбасі, яке підживлене, в тому числі, і взаємна висилка дипломатів України та РФ. Покупці на поточному ринку більш активні, в той час як продавці намагаються притримувати валюту до більшої ясності", — говорить керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Зростання військової напруженості між Україною і Росією відобразилося і на попиті на державні українські цінні папери — ОВДП. З початку квітня нерезиденти розпродали ОВДП на 6,03 млрд гривень. Тепер їх портфель тут становить 99,37 млрд. Іще однією причиною зниження інтересу іноземців до ОВДП в НБУ бачать і погіршення епідеміологічної ситуації в Україні.

"Також варто звернути увагу на заяву голови Нацбанку Кирила Шевченка про те, що країна навіть не розглядає сценарій, при якому не отримає фінансування від Міжнародного валютного фонду. За його словами, співпраця з МВФ і міжнародними партнерами відіграє важливу роль для фінансування бюджету і зростання економіки, а також для збереження міжнародних резервів України на рівні 30 млрд доларів. Голова НБУ вважає, що відкладання або припинення програми МВФ сповільнить економічне відновлення України. Насправді ми маємо гостру необхідність відновлення співпраці з фондом до середини літа, щоб вийти на отримання траншу до кінця літа, перед сезоном відпусток в МВФ і звичайно до великих виплат у вересні", — каже Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, минулого тижня регулятор підвищив облікову ставку з 6,0% до 7,5%. Причиною тому стало зростання споживчої інфляції в березні до 8,5% в річному вираженні. На думку НБУ, інфляція знизиться до цільового рівня в 5,0% на початку 2022 року. Також регулятор знизив свій прогноз по темпах зростання ВВП в поточному році з 4,2% до 3,8%.

Аналітики ринку схильні вважати, що облікова ставка НБУ, незважаючи на прогнози самого регулятора, що до кінця 2021 року залишиться на рівні 7,5%, і далі буде зростати. Так, зокрема, у коментарі Delo.ua аналітик RoboForex Андрій Гойлов зазначає: "Вважаю, що ставка буде рости і далі".

У той же час, після підвищення облікової ставки до 7,5%, ринок з інтересом чекає на розміщення Міністерством фінансів ОВДП у вівторок, 20 квітня, і можливого підвищення ставок за ними. Уже відомо, що ринку будуть запропоновані облігації 6-ти випусків в гривнях з термінами погашення в 3, 12, 18, 24, 36 і 48 місяців.

Нагадаємо, два останні розміщення держоблігацій Мінфіном були визначені ринком як провальні через відсутність попиту на ОВДП. Так, 13 квітня було залучено тільки 1,6 млрд гривень, 6 квітня — 1,1 млрд гривень. Це сформувало на ринку, на думку аналітиків, небезпечну тенденцію відтоку коштів.

У випадку, якщо Мінфін не підвищить ставки за ОВДП, аукціон 20 квітня також має всі шанси стати провальним.

"Ймовірно, нерезиденти знову проігнорують дане розміщення і результати залучення коштів до держбюджету будуть вельми скромними", — каже Андрій Гойлов.

В Forex Club також вважають, що купувати українські державні цінні папери іноземці поспішати поки не будуть. "Очікуємо, що нерезиденти залишаться на паузі, проте, якщо і внутрішні покупки будуть слабкими — гривня отримає додатковий імпульс до ослаблення", — говорить Андрій Шевчишин.

Із врахуванням ситуації на ринку, аналітики прогнозують в найближчий час іще більше зниження курсу гривні.

"Очікую, що на майбутньому тижні долар США щодо гривні зміцниться до рівня 28,10 грн/долар. Євро, вважаю, виросте до позначки 33,50 грн/євро", — каже Андрій Гойлов.

Плавне ослаблення гривні, з перспективою виходу до рівня 28,5 грн за долар на поточному тижні, бачить Андрій Шевчишин. Проте, все-таки радить стежити за підсумками розміщення ОВДП у вівторок, яке може як трохи охолодити зростання, так і прискорити його.