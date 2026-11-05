Украинскую "єЧергу" планируют распространить на словацкие пункты пропуска

Украина и Словакия подписали письмо о намерениях по внедрению украинской системы "єЧерга" на словацкой стороне границы. Следующим этапом станет оценка технических возможностей запуска сервиса и подготовка отдельной межгосударственной сделки.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Подписание состоялось в рамках межправительственных консультаций с участием премьер-министров Сергея Корецкого и Словакии Роберта Фицо.

Документ подписали первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач и государственный секретарь Офиса вице-премьер-министра Словакии Алена Сабелова.

Словакия стала первой страной, с которой Украина официально закрепила намерения по развитию и внедрению системы "єЧерга" за пределами страны.

Что предполагает сотрудничество

Договоренности должны создать основу совместного управления транспортными потоками с обеих сторон границы. Ожидается, что согласованная работа электронной очереди поможет перевозчикам лучше планировать пересечение границы, сделает более логистику более прогнозируемой и сократит физическое ожидание перед пунктами пропуска.

Стороны также планируют обмениваться опытом цифровизации пограничных процедур, сотрудничать по повышению пропускной способности пунктов пропуска и совместно работать над модернизацией пограничной инфраструктуры.

Отдельным направлением станет поиск возможностей финансирования совместных проектов.

По словам Сергея Деркача, электронная очередь является одним из действенных инструментов организации международных перевозок, поскольку позволяет перевозчикам планировать время пересечения границы и уменьшать физическое ожидание.

Когда "єЧерга" может заработать в Словакии

Подписание письма о намерениях является начальным этапом сотрудничества. Следующим шагом должна стать оценка технических возможностей внедрения системы на словацкой стороне границы и подготовка отдельного соглашения.

Итак, речь идет о намерении запустить украинскую систему в Словакии, а не об уже согласованной дате ее полноценного запуска. Конкретные сроки применения будут зависеть от результатов технической оценки и дальнейших договоренностей между сторонами.

Напомним, Украина ведет переговоры с Польшей и Словакией о переносе таможенных проверок грузовиков с зерном из украинской границы на территорию этих стран. Киев пытается обезопасить перевозку от российских атак и разгрузить логистику, в то время как потери экспортных доходов Украины оцениваются примерно в €60 млн в день.