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Украина теряет €60 млн экспорта каждый день: таможенный контроль хотят перенести в ЕС

таможенный контроль хотят перенести в ЕС
Таможенный контроль хотят перенести в ЕС

Украина ведет переговоры с Польшей и Словакией о переносе таможенных проверок грузовиков с зерном из украинской границы на территорию этих стран. Киев пытается обезопасить перевозку от российских атак и разгрузить логистику, в то время как потери экспортных доходов Украины оцениваются примерно в €60 млн в день.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Financial Times.

В последние недели длинные очереди грузовиков с украинской аграрной продукцией вблизи границы с Европейским Союзом неоднократно попадали под российские атаки.

По данным FT, Украина обсуждает с Польшей и Словакией возможность проводить таможенные проверки уже на их территории, чтобы снизить скопление транспорта непосредственно у границы.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что подобный механизм совместного контроля уже создан с Молдовой, а теперь Киев хочет распространить его на других соседей.

Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Украина стремится как можно быстрее завершить соответствующие договоренности с Польшей.

На границе скапливаются тысячи грузовиков

С августа российские войска неоднократно атаковали инфраструктуру вблизи пунктов пропуска на границе с Румынией, Молдовой и Польшей.

Из-за воздушных тревог и ограничения работы переходов очереди резко увеличились. Только на одном из пунктов пропуска в Волынской области на этой неделе въезда в Украину ожидали более 1200 грузовиков.

Одновременно российские удары по морским портам и судам существенно ограничили возможность экспорта через Черное море.

В сентябре Украина экспортировала 2,4 млн. тонн аграрной продукции — всего 46% от потенциального объема.

По оценке министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, без полноценного доступа в черноморские порты возможности аграрного экспорта фактически ограничены примерно 45-50% от потенциала.

Поэтому Украине приходится активнее использовать автомобильные, железнодорожные и дунайские маршруты через страны ЕС, однако они дороже и имеют ограниченную пропускную способность.

В сентябре объемы перевозок через Дунай почти удвоились по сравнению с августом – примерно с 600 тыс. до 1,16 млн. тонн. В то же время, низкий уровень воды после летней засухи также ограничивает возможности речной логистики.

Через Черное море в прошлом месяце прошло всего около 10% украинского экспорта.

Украина теряет около €60 млн в день

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас оценила потери Украины от сокращения экспортных возможностей примерно в €60 млн. доходов ежедневно.

Европейская комиссия заявила, что работает над расширением альтернативных маршрутов для украинских товаров через территорию ЕС, в частности, для дальнейшей поставки продукции в Африку и Азию.

Украина также рассматривает возможность более активно использовать балтийские порты, хотя такая логистика значительно дороже по сравнению с черноморскими маршрутами.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за проблем с портами Украина экспортирует лишь половину агропродукции от потенциального объема. В сентябре за границу поставили 2,4 млн тонн аграрной продукции, а для компенсации более дорогой альтернативной логистики Украина просила ЕС по меньшей мере €1,1 млрд.

Автор:
Татьяна Гойденко

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