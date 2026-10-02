Из-за проблем с портами Украина экспортирует только половину возможной агропродукции

Без полноценного доступа в черноморские порты Украина фактически может экспортировать только 45–50% потенциального объема агропродукции. В сентябре за границу поставили 2,4 млн. тонн, или 46% потенциала, а для компенсации более дорогой альтернативной логистики Украина просит ЕС по меньшей мере 1,1 млрд. евро.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого.

В сентябре Украина экспортировала 1,4 млн. тонн зерновых, что составляет 38% потенциального объема. Экспорт масличных культур достиг 444 тыс. тонн, или 83% потенциала, масла – 311 тыс. тонн, или 64%, шротов – 280 тыс. тонн, или 46%.

Основным каналом для аграрного экспорта стали дунайские порты, через которые отправили 1,3 млн. тонн продукции, или 54% общего объема. Железной дорогой перевезли 993 тыс. тонн, или 41%, автомобильным транспортом – 120 тыс. тонн, или 5%.

"Без полноценного доступа к черноморским портам мы фактически имеем объективный предел экспорта на уровне 45-50%. Именно поэтому для Украины критически важно сохранять и наращивать альтернативные маршруты и одновременно работать с европейскими партнерами над компенсацией дополнительных логистических расходов", - отметил Высоцкий.

Украина предложила Европейскому Союзу направить не менее 1,1 млрд евро на компенсацию дополнительных логистических расходов из расчета около 50 евро на тонну. По оценке украинской стороны, это позволило дополнительно экспортировать до 20 млн тонн агропродукции. В настоящее время предложение прорабатывают европейские партнеры.

Проблемы с экспортом одновременно обостряют вопросы хранения урожая. Дополнительная потребность Украины в соответствующих мощностях оценивается примерно в 11 млн. тонн.

Украина уже привлекла более $17,5 млн международной помощи для закупки зерновых рукавов, которые будут бесплатно передавать агропроизводителям на прифронтовых территориях. Их выдача должна начаться в октябре.

Также готовятся изменения, которые позволят направить $25 млн. финансированию Всемирного банка на компенсацию до 80% стоимости зерновых рукавов, самостоятельно приобретенных аграриями. Максимальная компенсация составит 23 тыс. грн. за один рукав.

Отдельно Украина ведет переговоры с ЕС по условиям доступа агропродукции к европейскому рынку. Стороны обсуждают администрирование тарифных квот для молочной продукции и муки, а также возможность расширения квоты на экспорт украинского биоэтанола.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе экспорт агропродукции составил лишь 31% потенциального объема, а наибольшее ограничение испытывал экспорт зерновых из-за высокой стоимости альтернативной логистики.