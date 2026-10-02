Саудовская Аравия резко увеличила экспорт нефти: показатели достигли максимумов военного времени

Саудовская Аравия резко нарастила объемы прокачки нефти через свой ключевой международный трубопровод Восток-Запад, доведя этот показатель до более чем 80 процентов от общей проектной мощности.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg .

Благодаря этому объемы нефти, доступные для экспорта с западного побережья королевства, достигли максимальных значений военного времени. Такое увеличение стало возможным из-за того, что государственный гигант Saudi Aramco начал направлять меньшие объемы сырья на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

По информации осведомленных источников, на которые ссылаются медиа, компания прокачивала около 6 миллионов баррелей в день через эту магистраль. После обеспечения нужд НПЗ на западном побережье в распоряжении компании остается около 4,5 миллиона баррелей в день для экспорта.

Восстановление стратегического маршрута после ударов

Компания смогла оперативно нарастить поставки через указанный транспортный коридор, пропускная способность которого составляет 7 миллионов баррелей в день. Еще в начале текущей недели магистраль работала примерно на половину своей мощности.

Этот маршрут исторически служит критически важной артерией для стабильной транспортировки нефти на фоне вооруженного противостояния с Ираном, позволяя стране экспортировать значительные объемы сырья через Красное море в обход опасного Ормузского пролива.

В то же время последние месяцы оказались крайне сложными для этой логистической цепочки. Работа нефтепровода временно останавливалась после того, как в прошлом месяце он потерпел вражеские удары снарядами, выпущенными с территории Ирака.

Несмотря на эти вызовы, возобновление и наращивание экспорта уже повлияло на мировые рынки, способствовав заметному снижению нефтяных котировок в течение недели.

Напомним, 22 сентября Саудовская Аравия уже частично возобновила работу нефтепровода "Восток-Запад" после его остановки из-за атак дронов. Тогда прокачку возобновили на низком уровне.