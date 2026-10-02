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Курс валют на 3-4 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3-4 октября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 3 октября.
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,83 грн.
Курс евро
- 1 евро – 50,69 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,59 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,69/ 45,22
|Евро
|50,54/ 51,22
|Злотый
|11,38/ 11,77
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 2 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,35/44,95
|50,10/51,10
|11,10/ 11,80
|Ощадбанк
|44,60/ 45,10
|50,20/ 51,20
|11,10/ 11,80
|ПУМБ
|44,60/ 45,20
|50,80/51,50
|11,10/ 11,80
|Укргазбанк
|44,60/ 45,10
|50,20/51,20
|11,10/ 11,80
|Райффайзен
|44,79/45,19
|50,60/51,19
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.
В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.