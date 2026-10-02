Курс валют на 3-4 жовтня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 3-4 жовтня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 3 жовтня.

Курс долара

1 долар США – 44,83 грн.

Курс євро

1 євро – 50,69 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,59 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 44,69/ 45,22 Євро 50,54/ 51,22 Злотий 11,38/ 11,77

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 2 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,35 / 44,95 50,10 / 51,10 11,10/ 11,80 Ощадбанк 44,60/ 45,10 50,20/ 51,20 11,10/ 11,80 ПУМБ 44,60/ 45,20 50,80 / 51,50 11,10/ 11,80 Укргазбанк 44,60/ 45,10 50,20 / 51,20 11,10/ 11,80 Райффайзен 44,79 / 45,19 50,60 / 51,19

Історично вересень часто є місяцем послаблення гривні до долара. Цього року ризики можуть посилюватися через блокування портів, удари по логістиці, складах і виробничих потужностях, що тиснутиме на пропозицію валюти.

У жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.