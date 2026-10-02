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Курс валют на 3-4 жовтня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 3-4 жовтня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 3 жовтня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,83 грн.
Курс євро
- 1 євро – 50,69 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,59 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|44,69/ 45,22
|Євро
|50,54/ 51,22
|Злотий
|11,38/ 11,77
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 2 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,35 / 44,95
|50,10 / 51,10
|11,10/ 11,80
|Ощадбанк
|44,60/ 45,10
|50,20/ 51,20
|11,10/ 11,80
|ПУМБ
|44,60/ 45,20
|50,80 / 51,50
|11,10/ 11,80
|Укргазбанк
|44,60/ 45,10
|50,20 / 51,20
|11,10/ 11,80
|Райффайзен
|44,79 / 45,19
|50,60 / 51,19
Історично вересень часто є місяцем послаблення гривні до долара. Цього року ризики можуть посилюватися через блокування портів, удари по логістиці, складах і виробничих потужностях, що тиснутиме на пропозицію валюти.
У жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.