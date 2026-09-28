Яким буде курс долара та євро в жовтні: прогнози аналітиків

У жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.

Що тиснутиме на гривню

Головний ризик для валютного ринку це системна нестача валюти, так званий структурний дефіцит. Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестицій Глобус Банку, зазначає, що в окремі тижні НБУ продає на міжбанку понад мільярд доларів. Це показує величезний попит. Регулятор поки що успішно перекриває його своїми інтервенціями.

Восени з'являються й інші причини. Це торговельний дефіцит, дороге пальне, руйнування від російських атак, що впливають на виробництво та логістику. Також виникають проблеми з енергетикою та затримки в отриманні міжнародної допомоги. Дорожча імпортна енергетика не тільки збільшує попит на валюту. Вона також підвищує інфляцію через зростання собівартості товарів.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що ситуація з валютним балансом буде погіршуватися. Аграрний експорт трохи підтримає надходження валюти. Однак цього не вистачить, щоб покрити проблеми в металургії та видобувній галузі. Імпорт пального та інших товарів також залишиться високим. За підрахунками Шевчишина, у жовтні попит на валюту може зрости на 5% порівняно з вереснем. Саме це, на його думку, і підштовхне курс угору.

Що стримуватиме курс

Головний "якір", що тримає курс, це Національний банк. Завдяки режиму керованої гнучкості курс реагує на попит і пропозицію. Але НБУ в будь-який момент може вийти на ринок, щоб згладити різкі стрибки. Тарас Лєсовий вважає, що зараз міжнародні резерви дають Нацбанку достатньо можливостей. Це дозволяє і далі контролювати ситуацію.

Андрій Шевчишин теж вважає дії НБУ головним фактором, що стримує девальвацію. Хоча економічний тиск на гривню накопичується, Нацбанк жорстко контролює курс.

Отже, обидва експерти погоджуються, що тиск на гривню буде. Шевчишин вважає, що він буде сильнішим. Лєсовий думає, що курс змінюватиметься плавно й під контролем.

Яким буде курс долара та євро у жовтні

У Глобус Банку прогнозують, що в жовтні долар переважно коштуватиме 44,60–45,40 грн, а євро 51,80–53,00 грн. Зміни курсу будуть плавними. Це прогноз офіційного курсу.

Андрій Шевчишин дивиться на долар трохи песимістично (якщо дивитись з погляду власників гривні). Він вважає, що в жовтні на міжбанку долар може торгуватися в діапазоні 45,10–45,95 грн. Зате щодо євро він дає оптимістичніший прогноз: 51,00–51,50 грн (міжбанк). Це пояснюється тим, що євро може послабшати щодо долара на світових ринках.

Чи варто зараз купувати валюту

Ті, хто має заощадження, думають не тільки про курс на кінець місяця. Їх турбує й головне питання: чи потрібно зараз йти до обмінника? Шевчишин радить дивитися на валюту не як на спосіб заробітку. Це радше страховка. "Валюта зараз більше є не способом заробити, а засобом зафіксувати ризик", говорить аналітик. Він не радить переводити всі свої гроші в долари або євро. На його думку, варто тримати частину заощаджень у валюті як "подушку безпеки" на випадок погіршення економічної або воєнної ситуації.