RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,97

+0,12

EUR

51,12

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,95

44,81

EUR

51,70

51,45

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Російські війська завдали удару по ринку "Столичний" під Києвом: є загиблі

атака
РФ атакувала ринок "Столичний" на Київщині

Увечері 27 вересня російські окупанти завдали удару по Софіївській Борщагівці Бучанського району. Зафіксовано влучання на території ринку "Столичний".

 Як пише Dilo, про це повідомив в.о. голови Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь.

"У Софіївській Борщагівці внаслідок ворожої повітряної атаки зафіксовано влучання на території ринку "Столичний"", - написав він.

Медвідь зазначив, що на місце влучання направили всі відповідні служби. У цей же час триває повітряна тривога.

У Київській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок ворожої атаки 10 осіб отримали поранення.

"Сьогодні ввечері внаслідок ворожої атаки в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району ударний безпілотник влучив у територію ринку. В результаті атаки загинув один чоловік, близько 10 осіб отримали поранення", – йдеться в повідомленні.

Пізніше Медвідь повідомив, що вже відомо про двох загиблих внаслідок удару по ринку.

Також про влучання у ринок повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, сьогодні Київщина знову втратила людей через ворожу атаку. У Софіївській Борщагівці Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА загинули 2 людини, ще 3 постраждали. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата", — написав він.

Ринок «Столичний» на Великій Кільцевій у с. Софіївська Борщагівка біля Києва почали будувати у 2010-му, а перший павільйон відкрили у 2011-му. Нині він складається з шести основних павільйонів. На території працюють павільйони з овочами та фруктами, мʼясом, рибою, молочною продукцією, сирами та іншими продуктами.

Раніше російські війська завдали удару по промтоварному ринку "7 кілометр" у передмісті Одеси, внаслідок чого пошкоджено один з торговельних майданчиків та постраждали трое людей.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності