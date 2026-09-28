Російські війська завдали удару по ринку "Столичний" під Києвом: є загиблі

Увечері 27 вересня російські окупанти завдали удару по Софіївській Борщагівці Бучанського району. Зафіксовано влучання на території ринку "Столичний".

Як пише Dilo, про це повідомив в.о. голови Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь.

"У Софіївській Борщагівці внаслідок ворожої повітряної атаки зафіксовано влучання на території ринку "Столичний"", - написав він.

Медвідь зазначив, що на місце влучання направили всі відповідні служби. У цей же час триває повітряна тривога.

У Київській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок ворожої атаки 10 осіб отримали поранення.

"Сьогодні ввечері внаслідок ворожої атаки в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району ударний безпілотник влучив у територію ринку. В результаті атаки загинув один чоловік, близько 10 осіб отримали поранення", – йдеться в повідомленні.

Пізніше Медвідь повідомив, що вже відомо про двох загиблих внаслідок удару по ринку.

Також про влучання у ринок повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, сьогодні Київщина знову втратила людей через ворожу атаку. У Софіївській Борщагівці Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА загинули 2 людини, ще 3 постраждали. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата", — написав він.

Ринок «Столичний» на Великій Кільцевій у с. Софіївська Борщагівка біля Києва почали будувати у 2010-му, а перший павільйон відкрили у 2011-му. Нині він складається з шести основних павільйонів. На території працюють павільйони з овочами та фруктами, мʼясом, рибою, молочною продукцією, сирами та іншими продуктами.

Раніше російські війська завдали удару по промтоварному ринку "7 кілометр" у передмісті Одеси, внаслідок чого пошкоджено один з торговельних майданчиків та постраждали трое людей.