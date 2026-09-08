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Росія вдарила по ринку "7-й кілометр" під Одесою: є постраждалі (ФОТО)

ринок 7 кілометр, Одеса, наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу ринку "7 кілометр" під Одесою / Фото: facebook.com/p/Рынок-7-км

У ніч на 8 вересня близько 3:30 російські війська завдали удару по промтоварному ринку "7 кілометр" у передмісті Одеси, внаслідок чого пошкоджено один з торговельних майданчиків та є троє потерпілих.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ринку. 

Під прицілом опинився Харківський майданчик ринку. Внаслідок вибуху розтрощені комунальна будівля, складські, технічні та господарські споруди, а також найближчі торгові павільйони.

Фото 2 — Росія вдарила по ринку "7-й кілометр" під Одесою: є постраждалі (ФОТО)
Під обстріл потрапив Харківський майданчик ринку / Фото: facebook.com/p/Рынок-7-км

Під час обстрілу постраждав 58-річний охоронець промтоварного ринку. Чоловіку вже зробили операцію, його стан стабільний. Загалом повідомляють про трьох постраждалих осіб.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на 9:45 кількість постраждалих внаслідок атаки на ринок "7 кілометр" зросла до 3 людей.

"За медичною допомогою звернулися ще двоє чоловіків, 1972 та 1978 р.н. Обійшлося без госпіталізації. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу", — повідомив він.

Наразі ситуація на території ринку перебуває під контролем, там тривають роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Представники адміністрації також зазначили, що роблять усе можливе для надання всебічної допомоги всім, хто її потребує.

Нагадаємо, 8 вересня російська армія завдала чергового удару по пасажирському поїзду “Укрзалізниці”. Завдяки вчасній евакуації постраждалих немає. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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