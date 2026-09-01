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Росія завдала удару по Одеській ТЕЦ: пошкоджено частину обладнання

обстріл, Одеська ТЕЦ
Ворог влучив в Одеську ТЕЦ / Нафтогаз

Увечері 31 серпня російські війська завдали ракетно-дронового удару по Одеській ТЕЦ, яка входить до групи “Нафтогаз”. Унаслідок атаки пошкоджено частини основного та допоміжного обладнання.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

На території станції тривають роботи з розбору завалів. Після їх завершення фахівці проведуть дефектацію обладнання (перевірка технічного стану деталей, вузлів або обладнання для пошуку пошкоджень — ред.), оцінять загальний технічний стан ТЕЦ та визначать обсяг відновлювальних робіт.

"Наш пріоритет зараз — оперативно оцінити технічний стан станції та підготувати рішення щодо подальших робіт. Усі необхідні дії виконуємо в координації з відповідальними службами та місцевою владою", — зазначив в. о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Обстріли ТЕЦ "Нафтогазу"

РФ намагається знищити цивільну інфраструктуру нашої країни. Так, 27 серпня російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ групи "Нафтогаз". Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

Попередній удар по Херсонській ТЕЦ стався 26 серпня — ворог здійснив удар керованою авіаційною бомбою. Протягом 2026 року станція зазнала десятків російських атак.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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