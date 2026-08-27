Росія вдарила по ТЕЦ "Нафтогазу": все обладнання виведено з ладу

27 серпня російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ групи "Нафтогаз". Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що по території станції завдано удару одразу 4 керованими авіаційними бомбами (КАБ).

У "Нафтогазі" повідомили, що ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

"Росіяни вдарили по виключно цивільному об’єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета — терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону", — згаголосив в. о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Нагадаємо, 26 серпня російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ групи "Нафтогаз".

Протягом 2026 року ТЕЦ зазнала десятків російських атак.

У березні армія РФ завдала артилерійського удару по Херсонській ТЕЦ, внаслідок чого загинула співробітниця хімічного цеху Ольга Басенко.

Також російські війська атакували станцію дронами різних типів, унаслідок чого були зафіксовані значні пошкодження.