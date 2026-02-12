Росія другий день поспіль атакує Херсонську ТЕЦ

Російські війська другий день поспіль завдають ударів по Херсонській теплоелектроцентралі, що входить до Групи Нафтогаз. Станцію атакують дронами різних типів, унаслідок чого зафіксовано чергові пошкодження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нафтогазу".

За словами голови правління Сергія Корецького, через постійну загрозу повторних атак наразі неможливо повноцінно оцінити масштаби руйнувань та провести детальне обстеження об’єкта.

"Разом із місцевою владою та Урядом компанія робить усе можливе, щоб забезпечити людей теплом у нинішніх умовах", - йдеться в повідомленні.

З початку лютого це вже шоста атака на Херсонську ТЕЦ. Росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній енергетичній інфраструктурі, намагаючись ускладнити відновлення об’єктів теплопостачання та створити гуманітарні ризики для населення.