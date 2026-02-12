Запланована подія 2

Россия второй день подряд атакует Херсонскую ТЭЦ

Россияне обстреляли Херсонскую ТЭЦ / Нафтогаз

Российские войска второй день подряд наносят удары по Херсонской теплоэлектроцентрали, входящей в Группу Нафтогаз. Станцию атакуют дронами разных типов, в результате чего зафиксированы очередные повреждения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Нефтегаза".

По словам председателя правления Сергея Корецкого, из-за постоянной угрозы повторных атак невозможно полноценно оценить масштабы разрушений и провести детальное обследование объекта.

"Вместе с местными властями и правительством компания делает все возможное, чтобы обеспечить людей теплом в нынешних условиях", - говорится в сообщении.

С начала февраля это уже шестая атака на Херсонскую ТЭЦ. Россия продолжает целенаправленно избивать по гражданской энергетической инфраструктуре, пытаясь усложнить восстановление объектов теплоснабжения и создать гуманитарные риски для населения.

Автор:
Татьяна Гойденко