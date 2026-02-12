- Категория
Россия второй день подряд атакует Херсонскую ТЭЦ
Российские войска второй день подряд наносят удары по Херсонской теплоэлектроцентрали, входящей в Группу Нафтогаз. Станцию атакуют дронами разных типов, в результате чего зафиксированы очередные повреждения.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Нефтегаза".
По словам председателя правления Сергея Корецкого, из-за постоянной угрозы повторных атак невозможно полноценно оценить масштабы разрушений и провести детальное обследование объекта.
"Вместе с местными властями и правительством компания делает все возможное, чтобы обеспечить людей теплом в нынешних условиях", - говорится в сообщении.
С начала февраля это уже шестая атака на Херсонскую ТЭЦ. Россия продолжает целенаправленно избивать по гражданской энергетической инфраструктуре, пытаясь усложнить восстановление объектов теплоснабжения и создать гуманитарные риски для населения.