ВАКС применил меру пресечения к еще четырем подозреваемым по делу о "Династии": что известно

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) назначил залоги на общую сумму 55,5 млн. грн. еще четырем подозреваемым по делу о легализации 460 млн. грн. во время элитного строительства элитного коттеджного городка "Династия" под Киевом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По данным следствия, все они являются "участниками организованной группы, причастной к легализации полученного преступным способом имущества в особо крупных размерах". Так суд применил:

к соучредителям обслуживающего кооператива – залог в размере 10,6 млн грн и 9,9 млн грн соответственно;

к директору частного общества – 20 млн грн залога;

доверенному лицу министра – залог в сумме 15 млн. грн.

В САП определили, что все указанные подозреваемые подконтрольны бывшему Вице-премьер-министру , но, по закону, не называли фамилий подозреваемых. В Центре противодействия коррупции сообщили, что это: Сергей Сиранчук, Марина Медведева, Геннадий Опальчук и Лилия Лысенко.

Детали дела о "Династии"

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в 2020 году Министр развития общин и территорий Украины (должность на момент начала совершения преступления) решил построить частный коттеджный городок с собственным спа-комплексом в селе Козин Киевской области.

В качестве будущих соседей и соинвесторов он привлек лиц, оказавших значительное влияние на политические и экономические процессы в государстве: руководителя Офиса Президента Украины (должность на время начала совершения преступления) и влиятельного бизнесмена.

Строительство осуществлялось через жилищно-строительный кооператив, подконтрольный бывшему Вице-премьер-министру, и финансировалось из трех источников, а именно за счет:

пополнение паевого фонда строительного кооператива денежными средствами, полученными подставными учредителями от группы компаний, имеющих признаки фиктивности;

прачечной , занимавшейся отмыванием средств, полученных от коррупционных преступлений, в том числе – вследствие реализации коррупционных схем в ПАО НАЭК "Энергоатом (72 % общего объема финансирования); наличных средств, предоставленных бизнесменом, происхождение которых не установлено.

Всего за 2021–2025 годы подозреваемые отмыли более 460 млн грн.

Среди подозреваемых числятся:

бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак ;

Офиса Президента ; бывший вице-премьер-министр Украины (организатор) Алексей Чернышев;

бизнесмен (один из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас", соорганизатор - Тимур Миндич);

4 человека, подконтрольные бывшему Вице-премьер-министру.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Согласно решению ВАКС, Ермак находится под стражей в платной камере следственного изолятора. По нему начали вносить залог.

По данным журналистов, наибольший вклад - 8 миллионов гривен - внесла Роза Тапанова, руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Еще 6,5 миллионов гривен внес адвокат Сергей Свириба.

Сегодня, 15 мая, к сбору средств присоединился бывший главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров, внеся 30 миллионов гривен. Уже собрано 44 500 666 гривен из необходимых 140 миллионов.