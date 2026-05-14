Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Наличный курс:

USD

43,90

43,83

EUR

51,80

51,60

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Суд отправил экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака под стражу: может выйти под залог в 140 млн

Игорь Фомин, Андрей Ермак
ВАКС избрал меру пресечения Андрею Ермаку / Центр протидії корупції

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, подозреваемому в легализации 460 миллионов гривен во время элитного строительства в Козине под Киевом, меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залогу в 140 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом стало известно по трансляции ВАКС.

Прокуратура просила для Ермака избрание меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 180 миллионов гривен. Правоохранители считают, что у Ермака достаточно средств и связей, чтобы скрываться как за рубежом, так и в Украине.

Бывший глава Офиса президента подозревается в отмывании 460 млн грн на строительстве кооператива "Династия" под Киевом.

Что говорит сторона защиты?

Защитник Ермака Игорь Фомин во время выступления в суде обратил внимание на то, что фигурирующий по делу объект недвижимости является недостройкой. Мол, для получения права собственности на объект нужно гражданско-правовое соглашение, а бывший руководитель ОП не имел права собственности на это имущество в коттеджном городке "Династия".

Фомин во время выступления в суде заявил, что нет рисков, требующих заключения Ермака под стражу. Адвокат также отметил, что Андрей Ермак после отставки оставался в Украине, хотя мог уехать за границу. Он всегда возвращался из командировок и ни разу не был в отпуске: "За все эти годы нет никакого повода сказать, что он где-то на пляже был, где-то за границей, не знаю, в какой гостинице, спа. Ноль".

И в конце выступления он попросил суд признать подозрение необоснованным и отказать в содержании под стражей. Кроме того, адвокат попросил не ограничивать подзащитного территориально, потому что это "плохо повлияет на его работу".

Сам Андрей Ермак в суде возразил какие-либо обвинения против себя. "Мое имущество ограничивается тем, что есть в декларации, которая проверялась в 2025 году… Я ничего не покупал, не арендовал. Я ни за что никому не платил какие-то деньги, потому что находился на госслужбе".

Дело о "Династии"

Напомним, 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн. По данным следствия, речь идет об организованной группе, которая могла быть причастна к отмыванию средств во время элитного строительства под Киевом. Действия квалифицированы по статье о легализации доходов, полученных преступным путем. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Также, по данным следствия, среди участников организации – эксминистр развития общин и территорий Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич.

Строительство вели в Козинском сельсовете Киевской области в коттеджном городке "Династия". Дома должны быть для личного пользования участников группировки. Стоимость одного дома – около 2 миллионов долларов. По данным НАБУ, Ермака привлекли в схему легализации средств через строительство еще летом 2020 года.

В НАБУ сообщается, что легализация средств началась уже в июне 2021 года. Финансирование происходило двумя путями: из-за якобы заказа строительства жилищно-строительным кооперативом "Солнечный берег". Учредители кооператива вносили на счета наличные средства для строительства "Династии". Второй путь – наличность передавали рабочим, которые лично выполняли работы.

В НАБУ также говорят, что строительство резиденции "Династия" не остановилось даже из-за боевых действий в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Так, по данным следствия, Чернышев потребовал продолжить строительство домов уже в марте 2022 года.

Напомним, Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала в энергетике с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

После увольнения   Ермак вернулся в адвокатскую деятельность, которой занимался до похода в политику. Он стал главой вновь созданного комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Автор:
Татьяна Ковальчук , Светлана Манько