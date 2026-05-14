Суд отправил экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака под стражу: может выйти под залог в 140 млн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, подозреваемому в легализации 460 миллионов гривен во время элитного строительства в Козине под Киевом, меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залогу в 140 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом стало известно по трансляции ВАКС.

Прокуратура просила для Ермака избрание меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 180 миллионов гривен. Правоохранители считают, что у Ермака достаточно средств и связей, чтобы скрываться как за рубежом, так и в Украине.

Бывший глава Офиса президента подозревается в отмывании 460 млн грн на строительстве кооператива "Династия" под Киевом.

Что говорит сторона защиты?

Защитник Ермака Игорь Фомин во время выступления в суде обратил внимание на то, что фигурирующий по делу объект недвижимости является недостройкой. Мол, для получения права собственности на объект нужно гражданско-правовое соглашение, а бывший руководитель ОП не имел права собственности на это имущество в коттеджном городке "Династия".

Фомин во время выступления в суде заявил, что нет рисков, требующих заключения Ермака под стражу. Адвокат также отметил, что Андрей Ермак после отставки оставался в Украине, хотя мог уехать за границу. Он всегда возвращался из командировок и ни разу не был в отпуске: "За все эти годы нет никакого повода сказать, что он где-то на пляже был, где-то за границей, не знаю, в какой гостинице, спа. Ноль".

И в конце выступления он попросил суд признать подозрение необоснованным и отказать в содержании под стражей. Кроме того, адвокат попросил не ограничивать подзащитного территориально, потому что это "плохо повлияет на его работу".

Сам Андрей Ермак в суде возразил какие-либо обвинения против себя. "Мое имущество ограничивается тем, что есть в декларации, которая проверялась в 2025 году… Я ничего не покупал, не арендовал. Я ни за что никому не платил какие-то деньги, потому что находился на госслужбе".

Дело о "Династии"

Напомним, 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн. По данным следствия, речь идет об организованной группе, которая могла быть причастна к отмыванию средств во время элитного строительства под Киевом. Действия квалифицированы по статье о легализации доходов, полученных преступным путем. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Также, по данным следствия, среди участников организации – эксминистр развития общин и территорий Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич.

Строительство вели в Козинском сельсовете Киевской области в коттеджном городке "Династия". Дома должны быть для личного пользования участников группировки. Стоимость одного дома – около 2 миллионов долларов. По данным НАБУ, Ермака привлекли в схему легализации средств через строительство еще летом 2020 года.

В НАБУ сообщается, что легализация средств началась уже в июне 2021 года. Финансирование происходило двумя путями: из-за якобы заказа строительства жилищно-строительным кооперативом "Солнечный берег". Учредители кооператива вносили на счета наличные средства для строительства "Династии". Второй путь – наличность передавали рабочим, которые лично выполняли работы.

В НАБУ также говорят, что строительство резиденции "Династия" не остановилось даже из-за боевых действий в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Так, по данным следствия, Чернышев потребовал продолжить строительство домов уже в марте 2022 года.

Напомним, Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала в энергетике с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

После увольнения Ермак вернулся в адвокатскую деятельность, которой занимался до похода в политику. Он стал главой вновь созданного комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины.