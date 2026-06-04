Соучредитель Revolut Влад Яценко уходит с должности технического директора: кто его заменит

Соучредитель и главный технический директор (CTO) британского цифрового банка Revolut Ltd. украинец Влад Яценко в июле текущего года покинет свой операционный пост.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

Его должность занимает Донато Люсия, который возглавляет отдел технологий Revolut.

После кадровых перестановок название должности будет изменено на вице-президента по технологиям. Сам Яценко не уходит из компании окончательно – он перейдет на позицию неисполнительного директора в совете директоров Revolut.

Преемник Яценко, Донато Люсия, работает в Revolut с 2018 года. Согласно его профилю в LinkedIn, он начинал карьеру в компании как старший инженер-программист и непосредственно занимался развитием базовой ИТ-инфраструктуры цифрового банка. На свой пост руководителя отдела технологий Люсия был назначен в апреле прошлого года.

"Я доволен этим решением, поскольку Revolut вырос из молодого, амбициозного стартапа в зрелую, влиятельную глобальную компанию", - прокомментировал свое изменение роли Влад Яценко.

Что известно о Власти Яценко

Влад Яценко присоединился к проекту как первый сотрудник за год до того, как главный исполнительный директор Ник Сторонский официально запустил финтех-платформу.

С момента старта Яценко постоянно занимал должность соучредителя и отвечал за всю техническую архитектуру необанка.

В рейтинге Forbes в этом году он занял третье место среди самых богатых украинцев с капиталом в $2,2 млрд, оказавшись на 1913-м месте в глобальном списке.

О Revolut

Revolut – это британская финтех-компания и онлайн-банк, который предлагает широкий спектр финансовых услуг через мобильное приложение. Основан в 2015 году российско-британским предпринимателем Николаем Сторонским и украинским бизнесменом Владом Яценко. Его штаб-квартира находится в Лондоне.

Сервис позволяет открывать счета, осуществлять международные переводы, обменивать валюты по выгодному курсу, а также торговать акциями и криптовалютами.

В Украине компания имеет 100% дочь по разработке программного обеспечения Revolut Technologies Ukraine (Киев).

По итогам 2025 года британская финтех-компания Revolut увеличила чистый доход до 4,5 млрд фунтов стерлингов (6,02 млрд долларов), превысив прогнозы аналитиков. Число клиентов сервиса выросло на 30% — до 68,3 миллиона человек, а чистая прибыль до налогообложения составила 1,7 млрд фунтов.

Revolut в Украине

В начале февраля 2025 года в Revolut заявили, что украинцы смогут открыть европейский счет сервиса и получить доступ к современным финуслугам, в частности, мгновенным и бесплатным переводам между пользователями приложения. Спектр услуг был ограничен, поскольку у Revolut не было соответствующей лицензии.

НБУ 27 февраля 2025 года заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получения банковской лицензии или открытие филиала по разрешению НБУ, согласно законодательству. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

Против выхода на украинский рынок Revolut без получения лицензии выступал monobank – самый крупный украинский необанк, второй по количеству розничных карточных клиентов в Украине.

В начале августа глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что процесс авторизации и лицензирование Revolut продолжается в рамках предусмотренных процедур. По его словам, компания демонстрирует полное понимание позиции Нацбанка и ведет конструктивный диалог с регулятором.

С 22 февраля 2026 года Revolut приняла решение прекратить предоставление услуг и обслуживать банковские счета клиентов – резидентов Украины, открытые через Revolut Bank UAB.