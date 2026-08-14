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АМКУ оштрафовал компании более чем на 21 млн грн: причины

амку
Регулятор наложил штраф на четыре компании / АМКУ

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал более 21 млн грн четыре компании за сговоры при участии в публичных закупках.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что регулятор принял два решения о совершении субъектами хозяйствования – участниками антиконкурентных торгов согласованных действий.

Первым решением АМКУ признал действия ООО " Газойлтехнопайп " и ООО " Прогрессивные нефтегазовые технологии " нарушением законодательства о защите экономической конкуренции посредством совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов

В 2025 году ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" провело торги по закупке машин специального назначения – автоматических комплексов одоризации газа, ожидаемой стоимостью более 200 млн грн.

Вторым решением Комитет признал, что ООО "Наноэкспо+" и ООО "Мавел Украина" совершили сговор при участии в двух торгах на закупку технической соли, ожидаемой стоимостью более 100 млн грн.

Торги проводились коммунальным предприятием "Централизованная закупочная организация Харьковского городского совета" в 2023 году.

В ходе расследования обоих дел регулятор установил обстоятельства, свидетельствующие в своей совокупности о совершении обществами антиконкурентных согласованных действий с целью устранения конкуренции между ними. Выявленные факты свидетельствовали о совместном и скоординированном поведении компаний во время подготовки и участия в торгах.

За совершенные нарушения АМКУ оштрафовал на сумму ООО "Газойлтехнопайп" и ООО "Прогрессивные нефтегазовые технологии" на 7,6 млн грн, ООО "Наноэкспо+" и ООО "Мавел Украина" на 14 млн грн.

Ранее АМКУ оштрафовал три компании на 29,9 млн грн за сговор на закупках индивидуального обмундирования. Речь идет о торгах Министерства обороны и госпредприятия "Агентство закупок в сфере обороны" с общей ожидаемой стоимостью около 388 млн. грн.

Автор:
Светлана Манько

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