Из-за блокады портов украинские фермеры оказались на грани банкротства: источники дохода закончились, экспорта нет

Блокада портов может привести к тому, что украинские фермеры не смогут реализовать урожай этого года и собрать достаточно средств, необходимых для проведения следующей посевной кампании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Из-за масштабных обстрелов портовой инфраструктуры и гражданских судов со стороны России экспорт украинского зерна в первые две недели августа 2026 года упал на 75%. Это поставило фермеров по всей стране на грань банкротства, поскольку внутренние цены на сельскохозяйственную продукцию упали ниже ее себестоимости.

На долю сельского хозяйства приходится около 60% экспортных доходов Украины. Фактическая блокада украинских портов усиливает давление на и без того хрупкую экономику государства, четыре с половиной года живущего в условиях полномасштабной войны.

Украина остается одним из крупнейших в мире производителей пшеницы, кукурузы и подсолнечника, около 90% экспорта этих культур проходит через Черное море. Жатва пшеницы сейчас находится на пике.

Аграрий Сергей Рыбалко рассказал, что его зернохранилище уже почти заполнено, а в следующем месяце еще предстоит уборка кукурузы.

Раньше фермер продавал урожай крупному украинскому агрохолдингу "Нибулон" и местным перерабатывающим предприятиям, но сейчас, по его словам, никто не покупает.

"Все просто остановилось. Финансы замерли. Источники дохода закончились. Экспорта нет", - сказал Рыбалко.

По оценкам аналитиков, фермеры смогут извлекать прибыль только от экспорта пшеницы и не смогут покрыть производственные затраты на другие зерновые культуры.

"Эти средства необходимы для продолжения закупки топлива, выплаты заработной платы и подготовки к посеву озимых культур", – говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Он предупредил, что задержки с поставками могут создать риск голода в отдельных странах Африки и Ближнего Востока, сильно зависящих от импорта украинского зерна. В этом году Украина ожидает собрать около 60 млн. тонн зерна. Это почти столько же, сколько в 2025 году.

Власти Украины заявляют о срочной необходимости в альтернативных экспортных маршрутах и о том, что найти их может оказаться гораздо сложнее, чем раньше.

В начале 2022 года, когда порты Черного моря были заблокированы, сельскохозяйственный экспорт был перенаправлен железными дорогами и автомобильными дорогами через западные границы Украины. Экономист Киевской школы экономики Олег Нивьевский заявил, что возможности для переговоров об альтернативных маршрутах сузились из-за ухудшения отношений с соседней Польшей, фермеры которой ранее протестовали против более дешевого украинского зерна.

Ужесточение торгового режима с Европейским союзом, снижение уровня воды в Дунае и российские удары по железнодорожной инфраструктуре также ограничили возможности Украины.

"Украине следует подготовиться к тому, что экономические последствия блокады портов могут оказаться не менее серьезными, а то и хуже, чем в прошлый раз", - отмечает Нивьевский.

Напомним, ограничение морского экспорта из-за атак России могут нанести украинскому агросектору многомиллиардный ущерб. В течение 6-12 месяцев производители рискуют недополучить $2-4 млрд, а до 60% зерновых хозяйств работать в убыток. Острые риски ожидаются осенью, когда логистические проблемы могут перерасти в кредитный и производственный кризис.