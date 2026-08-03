Логистика "съедает" прибыль: из-за потери морских маршрутов экспорт зерна подорожал в 1,5-2,5 раза

После потери части морских маршрутов расходы на экспорт украинского зерна выросли в полтора-два с половиной раза. До полномасштабной войны логистика в черноморские порты стоила около $30-40 за тонну. В настоящее время альтернативная логистика через западную границу и румынские порты обходится в $70-85 за тонну. Это существенно сокращает доходы аграриев и усугубляет риски для будущего производства.

Такие оценки для Delo.ua предоставил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль.

Альтернативные маршруты увеличили расходы на экспорт до $70-85 за тонну

Атаки на украинскую портовую инфраструктуру обострились в июле, в результате чего заход судов для перевозки аграрной продукции временно приостановилась.

Единой цифры для "стоимости экспорта одной тонны" не существует. Она зависит от области происхождения зерна, вида транспорта, очередей на границе, перевалки, ширины пути и конечного порта, отметил Коваль.

До полномасштабной войны доставка зерна из центральных областей в черноморский порт обычно стоила около $30-40 за тонну без дальнего морского фрахта. Прямая морская логистика позволяла формировать крупные партии и имела самую низкую себестоимость тонны, рассказал эксперт.

Пока доставка к западной границе стоит ориентировочно €25-30 за тонну, а дальнейшая транспортировка по территории ЕС - еще €35-45 за тонну. Совокупно выходит примерно €60-75, или около $70-85 на тонне, еще до учета отдельных видов перевалки и морского фрахта. По направлению румынской Констанцы отраслевые ассоциации называют $60-70 за тонну, сказал Коваль.

"Таким образом, для многих производителей доступ к внешнему рынку подорожал на $30-50 за тонну или примерно в полтора-два с половиной раза по сравнению с довоенным маршрутом", - рассказал гендиректор УАК.

На Дунае только баржевая перевозка из Измаила или Рени в Констанцу подорожала примерно с $11-12 до $28-30 за тонну. По отдельным дальнейшим морским направлениям фрахт вырос еще на $7-14 за тонну. Ситуацию усугубляют низкий уровень воды, повреждение инфраструктуры и быстрый рост спроса на ограниченное количество барж.

Дополнительным фактором станет повышение железнодорожных тарифов: оно может увеличить себестоимость транспортировки еще на $4-7 за тонну. Аграрные ассоциации оценивают общее удорожание западной логистики из-за блокировки портов в $40-60 на тонне.

Дорогая логистика ставит под угрозу рентабельность и будущий урожай

При цене пшеницы в Констанце около $210 за тонну после вычета $60-70 логистических затрат производителю остается примерно $140-150. Для значительной части хозяйств это ниже полной себестоимости, отметил эксперт.

Поэтому проблема альтернативных маршрутов не только в том, что ими физически невозможно вывезти весь урожай. Даже вывозимый таким путем товар часто не обеспечивает производителю достаточного финансового результата.

"Главный риск заключается в том, что логистическое ограничение одного сезона влияет уже на следующий урожай. Если производитель не получит денег осенью, он снизит закупку удобрений, семян и средств защиты, сократит посевы или перейдет к менее затратным технологиям", - пояснил Коваль.

Поэтому восстановление стабильного морского экспорта - вопрос не только валютной выручки, но и сохранение производственного потенциала аграрного сектора в 2027 году, подытожил эксперт.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщал, что Кабмин готовит программу льготных кредитов под залог зерна для аграриев, пострадавших в результате ограничения экспорта через порты Большой Одессы. Это поможет фермерам провести осеннюю посевную и избежать вынужденных продаж урожая по заниженным ценам.

Напомним, что в маркетинговом году 2025/26, завершившемся 30 июня, Украина экспортировала 41,1 млн тонн зерновых и масличных культур.

Экспорт непосредственно зерновых и масличных в сезоне 2025/26 принес Украине 10 млрд долларов против 11,2 млрд долларов годом ранее.

Основу зернового экспорта традиционно сформировала кукуруза. Ее поставки за границу составили 21 млн тонн на сумму почти 4,6 млрд долларов. Экспорт пшеницы составил почти 14 млн тонн (3 млрд долларов), а ячменя - 1,52 млн тонн (325 млн долларов).