Остановка морского экспорта: аграрии потеряют миллиарды, каждое второе зерновое хозяйство рискует стать убыточным

Ограничения морского экспорта из-за атак России могут нанести украинскому агросектору многомиллиардный ущерб. В течение 6-12 месяцев производители рискуют недополучить $2-4 млрд, а до 60% зерновых хозяйств работать в убыток. Острые риски ожидаются осенью, когда логистические проблемы могут перерасти в кредитный и производственный кризис.

Такие оценки для Delo.ua дал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль.

50-60% зерновых хозяйств рискуют работать ниже себестоимости

Ограничения экспортных возможностей могут создать для украинского агросектора многомиллиардные потери.

При оценке последствий необходимо различать три показателя:

временно заблокированную выручку;

понижение цены производителя;

окончательный экономический ущерб.

"По разным сценариям, за сезон внутри страны может накопиться 27-32 млн тонн зерновых и масличных сверх возможностей оперативного экспорта", - сообщил Коваль.

В то же время, это не означает, что вся продукция будет потеряна. Однако она потребует хранения и финансирования, а ее накопление будет давить на внутренние цены, пояснил эксперт.

"Если из-за логистической премии и избытка предложения производитель потеряет $50-70 на тонне, только ценовой эффект в таком объеме составит примерно $1,4-2,3 млрд. Дополнительные расходы альтернативной логистики оцениваются в $40-60 на тонне", - сказал Коваль.

Однако механически составлять всю логистическую переплату с ценовыми потерями нельзя, поскольку более дорогая доставка частично отражается в более низкой закупочной цене.

С учетом затрат на хранение, процентов по кредитам, потерь качества, простоев, штрафов за контракты и сокращение производственных программ реалистичный диапазон прямых и квазипрямых потерь за 6-12 месяцев ограниченного экспорта можно оценить в $2-4 млрд, заявил эксперт.

Он подчеркнул, что это сценарная оценка, которая будет зависеть от продолжительности ограничений, мировых цен, пропускной способности Дуная и скорости возобновления страхования судоходства.

Сегодня уже есть локальные закупочные цены около 6-7 тыс. грн за тонну пшеницы, при которых хозяйства с низкой и средней урожайностью не покрывают полную себестоимость, пояснил Коваль.

"В случае длительной остановки портов ниже полной себестоимости могут работать 50-60% специализированных зерновых хозяйств. В прифронтовых районах, на землях с более низкой урожайностью и среди производителей без собственного хранения доля может достичь 60-70%", - прогнозирует эксперт.

Эта оценка касается прежде всего производства пшеницы, кукурузы и ячменя. Ее не следует автоматически переносить на весь агросектор, поскольку экономика масличных культур, животноводства и переработки отличается, отметил он.

К примеру, для кукурузы рынок уже допускает дополнительное падение цены на $50–70 за тонну, если морской канал не восстановится до массового поступления нового урожая.

До 35% зерновых предприятий могут столкнуться с дефицитом ликвидности

Украинский аграрный сектор не находится в состоянии мгновенной массовой неплатежеспособности. Однако запас прочности очень неравномерен.

Наиболее устойчивы вертикально-интегрированные компании, которые имеют собственные элеваторы, переработку, диверсифицированный земельный банк, валютную выручку и доступ к банковскому финансированию, пояснил Коваль.

Самые уязвимые – малые и средние хозяйства, специализирующиеся на зерновых, не имеют собственных мощностей хранения и вынуждены продавать продукцию сразу после уборки.

В последнее время около 90% украинского аграрного экспорта осуществлялось морем. Без глубоководных портов оптимизированная пропускная способность Дуная, железнодорожных переходов и автомобильного транспорта составляет около 3-3,5 млн тонн в месяц, заявил гендиректор УАК.

В то же время потребность в пиковые периоды достигает 5-6,5 млн. тонн. В первые месяцы дезорганизации фактический экспорт альтернативными маршрутами может быть еще ниже – около 1,7-2 млн тонн.

"Ежемесячно внутри страны может дополнительно оставаться от 2 до 4 млн. тонн продукции. Это означает падение внутренних цен и дефицит оборотных средств, даже если зерно физически сохранено", - сказал Коваль.

Если ограничения продлятся один-два месяца, большинство коммерческих агропредприятий ситуацию выдержит, хотя часть хозяйств будет вынуждена отложить расчеты и инвестиции.

"При продолжительности три-шесть месяцев острый дефицит ликвидности может возникнуть примерно у 25-35% специализированных зерновых предприятий. Среди хозяйств с низкой урожайностью, без собственных элеваторов и прифронтовых областях риск может охватить 40-50%", - прогнозирует эксперт.

Полный сезон дорогостоящего и ограниченного экспорта без реструктуризации кредитов, льготного финансирования и государственных гарантий автономно способны ориентировочно пройти 20-30% коммерческих зерновых компаний, выразил свое мнение Коваль.

Еще 35-45%, по его словам, смогут продолжать работу только при кредитной поддержке или отсрочке обязательств. Для остальных риск сокращения посевов, продаж активов, реструктуризации или выхода из бизнеса будет высоким.

Кто первым рискует потерять ликвидность

Несмотря на ухудшение логистической ситуации, украинский агросектор пока не демонстрирует признаки массовой потери ликвидности. В то же время, финансовая статистика свидетельствует, что риски концентрируются в отдельных сегментах рынка.

По данным Нацбанка по состоянию на 1 мая 2026 года, в первичном сельском хозяйстве доля неработающих корпоративных кредитов составила примерно 1,3%, соотношение чистого долга к EBITDA – 1,9, а покрытие процентов операционной прибылью – 6,7 раза.

"То есть до нынешнего логистического шока сектор в целом не выглядел чрезмерно закредитованным", – отметил Коваль.

Значительно уязвимее была оптовая торговля зерном:

доля проблемных кредитов – около 8,1%;

чистый долг/EBITDA – 7,4;

покрытие процентов – всего 2,1 раза.

"Именно зернотрейдеры с тонкой маржой, большими краткосрочными обязательствами и необходимостью финансировать запасы могут первыми почувствовать дефицит ликвидности", - пояснил гендиректор УАК.

Среди производителей первыми к критическому пределу приближаются:

хозяйства без собственных элеваторов, которые должны продавать зерно во время жатвы;

предприятия с высокой долей съемной техники и коротких кредитов;

производители в регионах с низкой урожайностью;

хозяйства, имеющие просроченные платежи за семена, удобрения, горючее или аренду земли;

компании, уже использовавшие кредитные лимиты на посевную и рассчитывавшие погасить их денежными средствами от нового урожая.

"Критической точкой станет период с сентября по ноябрь, когда одновременно сойдутся расходы на сбор кукурузы и масличных, осенняя посевная, выплата арендной платы, налогов и банковских обязательств. Именно тогда логистическая проблема может превратиться в кредитный и производственный кризис", - заявил Коваль.

Только четверть зерновых компаний имеет финансовый запас в год работы без экспорта

Точно оценить количество агрокомпаний, которые смогут автономно пережить 6-12 месяцев ограниченного экспорта, невозможно из-за отсутствия открытых данных об их ликвидности.

В то же время, по оценке Коваля, финансовый запас в этот период имеет около четверти коммерческих зерновых предприятий.

Еще около 35-45% компаний остаются операционно жизнеспособными, однако смогут пройти сезон только при условии кредитной поддержки, пролонгации действующих ссуд, частичных гарантий или доступа к программам типа "5-7-9%", пояснил Коваль.

Около трети специализированных зерновых предприятий не имеют запаса на полный сезон ограниченного экспорта. Для них вопрос заключается уже не в доходности, а в возможности профинансировать следующий производственный цикл.

"Особенно острым будет дефицит элеваторных мощностей: по оценке правительства, в случае задержки экспорта может потребоваться дополнительное хранение для 10-12 млн. тонн зерна ", - сказал Коваль.

Поэтому государственная политика должна быть направлена не на компенсацию всех возможных убытков, что нереалистично, а на сохранение ликвидности: