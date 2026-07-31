Госбанки продают ТРЦ Gulliver более чем за $200 млн: когда состоится аукцион

Наблюдательные советы государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка приняли решение об открытой продаже многофункционального комплекса (БФК) Gulliver — одного из крупнейших объектов коммерческой недвижимости в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Ощадбанка.

Официальное объявление лота состоится в начале сентября 2026 года. Стартовая цена объекта составит 207 млн долларов США .

Реализация актива будет проходить через электронную систему Prozorro. Продажи для обеспечения максимальной прозрачности и конкуренции среди инвесторов.

"Для нас это, прежде всего, история об инвестициях. Продажа Gulliver станет важным сигналом для украинских и международных инвесторов, что в Украине работают правовые механизмы защиты прав кредиторов, а большие инвестиционные активы могут возвращаться на открытый рынок и реализовываться прозрачно и на конкурентных условиях", — подчеркнул председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

Подробные условия участия в аукционе, точная дата проведения торгов и порядок подачи заявок государственные банки обнародуют одновременно с публикацией лота в сентябре.

О Gulliver

Gulliver – один из самых известных и крупнейших многофункциональных комплексов столицы общей площадью более 157 тыс. кв. м, сочетающий современный торгово-развлекательный и бизнес-центр. Комплекс расположен в самом центре Киева рядом с тремя станциями метро.

Он имеет ежедневный пешеходный поток более 150 тысяч человек. Сложившийся пул международных и украинских арендаторов, высокая транспортная доступность и потенциал дальнейшего развития делают его одним из самых привлекательных инвестиционных активов украинского рынка недвижимости.

Что предшествовало

Напомним, 26 июля 2025 государственные банки получили право собственности на торгово-офисный комплекс "Гулливер" – после завершения процедуры принудительного взыскания ипотеки из-за долгов владельца, компании "Три О".

Ощадбанку принадлежит 80%, а Укрэксимбанку – 20%. Причиной стало то, что заемщик прекратил обслуживание кредитов, принимаемых еще в 2006 году, а ТРЦ был обеспечением по кредитам. При этом, как позже заявил глава Ощадбанка, даже после перехода актива в собственность банков остаток непогашенного долга ООО "Три О" превышал $300 млн.

30 октября 2025 года торгово-офисный комплекс Gulliver временно прекратил работу. Это решение было принято в целях безопасности посетителей и арендаторов, а также для предотвращения аварийных и техногенных ситуаций. С 1 февраля 2026 г. ТРЦ полностью возобновил работу для всех арендаторов и посетителей.