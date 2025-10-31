ТРЦ Gulliver в Киеве закрыли: что известно

Торгово-офисный комплекс Gulliver в Киеве прекратил работу с 30 октября 2025 года. Это решение принято в целях безопасности посетителей и арендаторов, а также для предотвращения аварийных и техногенных ситуаций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Ощадбанка.

"Для обеспечения стабильного функционирования ТРЦ Gulliver владельцы приняли решение временно закрыть комплекс с 22:00 30 октября 2025 года. Цель этого шага - безопасность посетителей и представителей арендаторов комплекса, а также гарантированное избегание аварий и техногенных угроз", - говорится в сообщении

В Ощадбанке добавили, что о дате и времени возобновления работы комплекса будет сообщено дополнительно – это произойдет сразу после стабилизации ситуации.

Сеть "Сільпо", расположенная в Gulliver, также сообщила, что временно закрывает свой супермаркет.

"Друзья, сообщаем, что с сегодняшнего дня ТРЦ "Гулливер" временно приостанавливает работу. Соответственно супермаркет "Сільпо" в этом ТРЦ также будет закрыт", — отметили в компании.

Почему закрыли ТРЦ Gulliver

26 июля 2025 года государственные банки получили право собственности на торгово-офисный комплекс Gulliver –по завершении процедуры принудительного взыскания ипотеки из-за долгов владельца, то есть компании "Три О".

Ощадбанку принадлежит 80%, а Укрэксимбанку – 20%. Причиной стало то, что заемщик прекратил обслуживание кредитов, принимаемых еще в 2006 году, а ТРЦ был обеспечением по кредитам.

"Банками была сформирована управленческая команда, заключены все необходимые договоры по содержанию здания с коммунальными организациями, а также значительная часть договоров аренды, поскольку предварительные договоры с должником утратили силу при обращении взыскания на ипотеку", - сообщили в Ощадбанке.

Там заверили, что новые владельцы делают все должное для обеспечения функционирования комплекса и получения поступлений.

В Ощадбанке отмечают, что с момента обретения банками права собственности представители бывшего собственника (ООО "Три О") всеми способами саботируют передачу банкам эффективного управления комплексом. В частности, заблокирован доступ к помещениям комплекса, в которых находятся инженерные коммуникации, заблокирована передача основных систем его функционирования, не передана техническая документация, заблокирован доступ специалистов банков к критически важным помещениям, в которых находится оборудование, на постоянной основе обеспечивающее функционирование систем комплекса, в частности системы диспетчеризации и автоматизации, системы внешних фонового озвучивания, системы контроля доступа, систем управления вертикальным транспортом, системы противопожарного мероприятия.

Кроме этого, ООО "Три О" в период введенных ограничений по пользованию электрической энергией максимально перегружает энергоемкие системы комплекса, что приводит к отключению энергопитания комплекса, несмотря на тот факт, что Сбербанк заключил соглашение на получение импортной электроэнергии. Во время отключений-включений происходит резкий износ оборудования комплекса.

"Таким образом бывший владелец длительное время совершает вредные действия, которые несут существенные риски безопасного функционирования комплекса, создают угрозы посетителям и представителям арендаторов, разрушают бизнес-процессы, а также наносят ущерб государственным банкам", - подчеркивают в "Ощадбанке".

Там добавляют, что именно поэтому консорциум банков предпринял все необходимые юридические шаги для реагирования на вышеупомянутые незаконные действия: уведомлены правоохранительные органы, военная администрация и т.д.

Обвинение в налоговых нарушениях

9 апреля 2024 Киевский апелляционный суд наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности на ТРЦ Gulliver, из-за заключения фиктивных договоров с подконтрольными компаниями в 2019-2021 годах.

24 апреля того же года Офис генерального прокурора инициировал передачу ТРЦ "Гулливер" бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети "Эльдорадо", в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в рамках уголовного расследования БЭБ по уклонению руководства ТРЦ от уплаты налогов.

В прошлом году АРМА оценило здание в 7,6 млрд грн (менее $200 млн), хотя долг "Три О" после реструктуризации 2020 года составлял значительно больше – $675 млн.