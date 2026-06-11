Запорожская АЭС перешла на питание от дизель-генераторов: что произошло

11 июня во время воздушной тревоги временно оккупированная Россией Запорожская АЭС потеряла внешнее электропитание и перешла на питание от дизель-генераторов.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что станция остается обесточенной.

В Минэнерго подчеркнули, что очередная потеря внешнего питания на оккупированной ЗАЭС создает угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Отметим, что только 7 июня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о возобновлении внешнего электроснабжения на Запорожской АЭС после одного из самых продолжительных блекаутов.

5 июня вступило в силу локальное перемирие вблизи оккупированной РФ Запорожской АЭС, которая позволит произвести критически важный ремонт линии электропередач.

Линия 750 кВ не функционирует уже более двух месяцев, в результате чего Запорожская АЭС была полностью зависима от одной линии 330 кВ для обеспечения электроэнергии, необходимой для охлаждения шести остановленных реакторов.

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

физическая цельность;

исправность оборудования;

отсутствие давления на персонал;

надежное электроснабжение;

непрерывная логистика;

радиационный контроль;

функционирование каналов связи

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС есть "серьезные риски для безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.